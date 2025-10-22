快訊

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導
凱基銀行勇奪「國家品牌玉山獎」全國首獎，一舉囊括5項大獎肯定。圖／凱基銀行提供
中華民國國家企業競爭力發展協會舉辦「第22屆國家品牌玉山獎」，凱基銀行以「凱基銀行幣享卡」、「凱基銀行安心購Trust Buy」、「凱基銀行全新行動銀行」三項專案獲得「最佳產品類」獎項；「凱基銀行AI RADAR-智能雷達防詐網」則榮獲「最佳人氣品牌」獎項。

凱基銀行秉持「以客戶為中心」企業理念，積極推出數位金融創新服務，再度獲得國家級獎項肯定。「凱基銀行幣享卡」更獲得評審團給予「最佳產品類」全國首獎殊榮，這是連續3年獲頒全國首獎，顯示凱基銀行在數位金融創新、安心支付場景、金融反詐騙、及客戶體驗等多面向優異表現，獲社會各界的肯定。

近年來加密貨幣備受全球市場關注，已成為許多投資人資產配置的一部分，亦成為理財投資的趨勢。凱基銀行推出市場首張加密貨幣信用卡，滿足國內加密貨幣投資客群的需求，將消費跟理財結合在一起，同時亦瞄準潛在客群，透過「凱基銀行幣享卡」將消費點數轉換成加密貨幣，降低民眾進入門檻。

看好穩定幣發展，凱基銀行與全球最大美元穩定幣發行商Tether簽署合作備忘錄（MOU），推動跨境金融及虛擬資產應用的創新發展，展現數位金融領域的領導地位，同時響應金管會推動虛擬資產法規的政策趨勢。

國人健康意識高漲，運動健身及美容保健的需求已成生活日常，消費者在購買課程或方案時，經常面臨預繳費用後，若業者經營不善倒閉，求償無門的困擾。凱基銀行提出「安心購Trust Buy」解決方案，打造商家品牌信任度及聲量，而消費者亦能享受安心、便利及有保障的付款機制，創造雙贏局面，獲本次國家品牌玉山獎最佳產品類獎項肯定。

面對日益猖獗的詐騙手法，凱基銀行暨去年底成立金融詐欺防制工作小組，持續優化各項防詐措施機制，除主動參與金融同業防詐聯盟外，亦打造全方位「AI-RADAR 智能雷達防詐網」，發展Responsibility責任阻詐、Agile精準阻詐、Detection臨櫃阻詐、Alliance協力阻詐與Risk-base科技阻詐等五大面向，多管齊下防堵詐騙。

凱基銀行自今年初至9月底為止，全臺分行已成功防堵90件詐騙案，阻詐金額逾新臺幣6,553萬元，較去年同期成長70%；透過AI盜刷偵測系統，阻斷信用卡逾9.6萬筆盜刷交易，攔阻金額超過5.1億元。其成效顯現「AI-RADAR 智能雷達防詐網」有效擴大識詐、阻詐成效，落實以客戶為中心之企業價值，打造信賴及安心之銀行品牌形象，獲得本次「最佳人氣品牌」獎項實至名歸。

凱基銀行為提供優質的客戶體驗，行動銀行APP深入分析客戶需求與痛點，持續從客戶角度精進功能，平均每1到2個月會更新版本，自上線三年多來完成逾300多項優化與新功能，快速回應客戶需求。

此外，凱基銀行亦導入AI技術，運用大型語言模型（Large Language Model，LLM）與數位足跡，推播個人化精準的資訊與優惠活動；亦透過API串接及客戶使用行為，設計符合客戶的遊戲化任務牆，提升互動與體驗。根據內部大數據分析，使用行動銀行APP進行交易服務的次數較上線前成長90%，每天登入行動銀行APP的人數也逾9成，展現凱基銀行在數位創新與客戶體驗上的成果卓越，亦榮獲本次國家品牌玉山獎最佳產品類獎項肯定。

凱基銀行表示，未來將積極運用金融創新科技，擴大金融生態圈，同時持續優化服務流程，提升客戶體驗，強化金融反詐騙的機制，打造以客戶需求為中心，安心、有溫度的顧客服務。

