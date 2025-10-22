全球資產輪動快速 兆豐投信雙動能指標打造新型態資產配置

全球金融市場正經歷前所未有的快速輪動，從科技股的狂熱到價值股的復甦，再到能源與原物料的急漲，投資人若墨守成規，極易錯失良機或慘遭套牢。兆豐投信指出，傳統的「買入並長期持有」策略，在如今高波動、主題快速切換的環境下已然不足。投資人現在最需要的，是一套能夠動態適應市場風向的戰術性資產配置。

兆豐投信與基金保管銀行土地銀行合作，正式推出兆豐雙動能組合基金，10月27日起展開募集。該基金運用「雙動能」策略，為投資人提供一個全天候、系統化的新型態資產配置解決方案。

兆豐投信計量研究團隊指出，當前的投資環境存在兩大痛點：第一、市場多空轉換極快，投資人往往在趨勢形成初期猶豫不決，等到鼓起勇氣進場時，卻已是強弩之末；第二、即使看對多頭趨勢，全球資產類別五花八門，押錯寶、賺指數卻賠錢的狀況也屢見不鮮。「漲時不敢追，跌時不知躲，看對趨勢卻買不對標的，這是我們在客戶身上看到最普遍的困境。」

為解決這個兩難，兆豐投信計量研究團隊運用雙動能指標模型，並表示：「我們的模型核心就是順勢攻擊，逆勢防守。首先，透過『動能一指標』，我們判斷全球市場是處於適合承擔風險的多頭，還是應該保守應對的空頭。在多頭市場，我們就投入股票型基金、黃金、REITS等子基金，全力捕捉上漲動能，一旦趨勢反轉，便迅速切換至公債、貨幣市場基金等防禦性資產，建立避風港。但光這樣還不夠，在多頭行情中，哪個市場最值得投入？這時「動能二指標」就派上用場。它會像GPS一樣，在全球各類股票資產中，自動導航到表現強勢的市場，無論是美股、歐股還是新興市場，確保我們的資金永遠在浪頭上，而非追逐落後補漲的標的。」

兆豐投信表示，相信未來的投資勝負，關鍵不在於預測市場，而在於應對市場。這檔基金的目標，就是為投資人提供一個全天候、系統化的新型態資產配置解決方案，讓他們在詭譎多變的市場中，也能穩健前行。