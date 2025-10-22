快訊

宜蘭土石流紅色警戒擴大到23條 全縣一鄉、兩鎮共撤離349人

有必要？藝人閃兵第三波5人「全上銬」嚇壞小孩…警方說明了

黃金暴跌逾6％創12年最大跌幅！鄉民炸鍋：「避險變風險」還是絕佳買點？

全球資產輪動快速 兆豐投信雙動能指標打造新型態資產配置

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
兆豐投信計量研究團隊。兆豐投信／提供
兆豐投信計量研究團隊。兆豐投信／提供

全球金融市場正經歷前所未有的快速輪動，從科技股的狂熱到價值股的復甦，再到能源與原物料的急漲，投資人若墨守成規，極易錯失良機或慘遭套牢。兆豐投信指出，傳統的「買入並長期持有」策略，在如今高波動、主題快速切換的環境下已然不足。投資人現在最需要的，是一套能夠動態適應市場風向的戰術性資產配置。

兆豐投信與基金保管銀行土地銀行合作，正式推出兆豐雙動能組合基金，10月27日起展開募集。該基金運用「雙動能」策略，為投資人提供一個全天候、系統化的新型態資產配置解決方案。

兆豐投信計量研究團隊指出，當前的投資環境存在兩大痛點：第一、市場多空轉換極快，投資人往往在趨勢形成初期猶豫不決，等到鼓起勇氣進場時，卻已是強弩之末；第二、即使看對多頭趨勢，全球資產類別五花八門，押錯寶、賺指數卻賠錢的狀況也屢見不鮮。「漲時不敢追，跌時不知躲，看對趨勢卻買不對標的，這是我們在客戶身上看到最普遍的困境。」

為解決這個兩難，兆豐投信計量研究團隊運用雙動能指標模型，並表示：「我們的模型核心就是順勢攻擊，逆勢防守。首先，透過『動能一指標』，我們判斷全球市場是處於適合承擔風險的多頭，還是應該保守應對的空頭。在多頭市場，我們就投入股票型基金、黃金、REITS等子基金，全力捕捉上漲動能，一旦趨勢反轉，便迅速切換至公債、貨幣市場基金等防禦性資產，建立避風港。但光這樣還不夠，在多頭行情中，哪個市場最值得投入？這時「動能二指標」就派上用場。它會像GPS一樣，在全球各類股票資產中，自動導航到表現強勢的市場，無論是美股、歐股還是新興市場，確保我們的資金永遠在浪頭上，而非追逐落後補漲的標的。」

兆豐投信表示，相信未來的投資勝負，關鍵不在於預測市場，而在於應對市場。這檔基金的目標，就是為投資人提供一個全天候、系統化的新型態資產配置解決方案，讓他們在詭譎多變的市場中，也能穩健前行。

兆豐 股票

延伸閱讀

台股逼近28K 台積閃見1,500…法人看好多頭格局不變

華為招募全球AI人才 余承東：構建領先世界大模型

台新銀行跨界打造財富美學體驗 以味覺與駕馭詮釋資產配置的平衡之道

「護城河＋AI」雙引擎投資！華南永昌ETF009808 打造穩定核心資產配置

相關新聞

金價昨日暴跌5.4%創十年來最大單日跌幅 但法人看好4000美元仍有撐

金價昨日暴跌5.4%，創下近十年來單日最大的跌幅，從每盎司4381美元的高點直接跌到4100美元價位。法人分析，主要來自...

彭金隆：AI金融大語言模型明年底上線 至少有「大學生」的水準

金管會主委彭金隆今日在「台北金融科技論壇」致辭時透露金管會布局金融科技發展的最新動態指出，金管會號召金控共同組成的金融科...

央行澄清正視聽 未評估金價上6,000美元

針對媒體報導，央行於10月20日立法院財政委員會視察文園金庫時表示，內部評估黃金價格最高可能上看每英兩5,000美元至6...

彭金隆：RWA 代幣化下階段推動調適法規、建置交易平台

金管會主委彭金隆今於台北金融科技論壇表示，台灣在虛擬資產非常積極布局，金管會針對產業發展、管理及虛擬幣已完成立法草案，會...

外資投信積極買匯 新台幣開盤後貶破30.7元

企業財報推升美股道瓊昨再創新高，但納斯達克指數則出現小幅修正，美10年公債利率跌2點至3.96%，美元指數仍處98.9附...

外資匯出 新台幣轉貶

台股昨（21）日盤中創歷史新高後回檔，外資轉為賣超，新台幣兌美元也跟著由升轉貶，終場以30.691元作收，貶值4.1分，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。