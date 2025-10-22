台新銀行勇奪九項國家品牌玉山獎 以創新技術引領智慧金融潮流

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新銀行榮獲第22屆「國家品牌玉山獎」共9項大獎，展現在產品創新與數位金融發展的卓越實力。台新銀行／提供
台新銀行憑藉數據驅動、創新思維、智能科技與整合實力，在第22屆「國家品牌玉山獎」再創佳績，一舉奪下「最佳產品獎」、「最佳人氣品牌獎」共九項大獎，涵蓋財富管理、創新支付及智能客服等面向，展現台新銀行在產品創新與數位金融發展的卓越實力。

台新銀行財富管理品牌已連續九年獲得國家品牌玉山獎肯定，隨著台新新光金控今年完成合併，整合旗下銀行、人壽、證券與投信事業體，為高資產客戶提供一站式資產管理服務，同時取得財管2.0執照並進駐高雄亞洲資產管理中心，積極拓展資產融資、家族辦公室與跨境規劃等創新業務，協助客戶布局全球、實現資產穩健成長與永續傳承。

在個人金融領域，台新銀行推出九年的數位品牌「Richart」與Dcard合作推出全台首張社群聯名金融卡「Richart D卡」，結合校園活動與社群互動，深化品牌影響力，拿下「最佳人氣品牌獎」。Richart數位信貸導入全天候自動審核與情境化申請流程，提升用戶申貸體驗，獲得「最佳產品獎」。

在支付創新方面，台新銀行以「台新手付App」及「賓士無限卡」雙雙奪得「最佳產品獎」。「台新手付App」以「手機即刷卡機」為核心概念，讓商戶享有低成本、高彈性方式接受信用卡與電子錢包收款；全新升級的「賓士無限卡」則聚焦高端客群，結合全球尊榮識別的三芒星標誌，凸顯頂級車主身份，透過數據分析打造指定通路、旅遊與生活禮遇之專屬權益，讓賓士車主從日常出行到出國旅遊均享全方位尊榮使用體驗。

台新銀行近年推出的智能服務同獲「最佳產品獎」肯定，其中「會員申請/重設─秒啟數位防線」採用Mobile ID與多重身份驗證機制，協助近7萬名網銀會員安全重啟帳戶；2024年啟動的「People Centric Model」則結合AI與數據分析，推動個人化金融普及，深化用戶在多元金融場景中的智能體驗。

在客服創新上，台新銀行以「最有溫度的數位客服中心」榮獲「最佳人氣品牌獎」，導入AI人工智慧、RPA流程自動化及STT語音辨識技術，建立即時、主動、跨平台的互動機制。

在企業金融領域，台新銀行「法金AI智慧通」將AI客服導入企業網銀，透過文字互動即時回應企業客戶需求，提供專業、高效的金流諮詢服務，榮獲「最佳產品獎」，亦獲得國際專業媒體《The Digital Banker》頒發「最佳生成式AI客戶體驗獎」，彰顯台新銀行在智慧金融領域的領先地位。

台新銀行除榮獲本屆國家品牌玉山獎九大獎外，今年亦獲多項國際殊榮，包括歐元雜誌（Euromoney）頒發的「臺灣最佳超高淨值私人銀行」與「臺灣最佳中小企業數位銀行」，以及專業財富管理雜誌(PWM)頒發的「最佳亞洲私人銀行科技應用推薦獎」與「最佳亞洲私人銀行大數據與AI應用大獎」。展望未來，台新銀行將持續秉持「認真、專業、懂您」的理念，致力成為守護客戶資產的智慧金融好夥伴。

台新新光金控 AI 財富管理

