印度迎排燈節「光明行情」聚焦印度成長動能、稅改利多與估值回歸潛力

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
印度股市的排燈節行情。資料來源：Bloomberg
印度最盛大的節慶：排燈節（Diwali）本周登場，家家戶戶點燈慶祝「光明戰勝黑暗、繁榮降臨」。對金融市場而言，排燈節象徵新財年的開端，投資人會在這天進行象徵性的「穆胡拉特交易（Muhurat Trading）」，被視為一個吉祥的投資起點。

從投資文化來看，印度家庭在排燈節前夕購買股票被視為好兆頭，這段期間也正值企業財報高峰期，加上政府常在節慶前夕釋出利多政策，形成資金、情緒與政策三重共振，推動印度股市出現階段性亮點。

根據IMF最新發布的全球經濟展望報告顯示，印度今年經濟成長率預計將達6.6%，位居全球主要經濟體之首。滙豐投信認為，在強勁的宏觀經濟基本面支撐下，儘管今年以來印度股市表現疲弱，後續表現仍值得關注。滙豐印度股票基金產品經理顏誌緯進一步說明，統計至10月20日，Sensex 指數年初至今上漲 7.46%。

相較之下，MSCI 亞太地區（日本除外）上漲 28.29%，印度股市相對於亞洲和新興市場的溢價估值也接近其中期平均，估值回落至更為合理區間。相較於全球股市在經歷顯著上漲後的高點震盪，印度股市可望迎來資金輪動行情與估值潛在回歸機會。

顏誌緯表示，印度政府近年來推動的政策改革，對市場亦產生顯著影響。9月生效的「GST2.0」稅制改革，是關鍵舉措之一。此改革旨在簡化商品服務稅（GST）結構，預計透過稅負調整，有望釋放約印度盧比1.8兆元的家庭儲蓄、刺激國內需求並利多消費性產業，進而帶動企業獲利成長。預期在MSCI印度指數的14% 產業權重都將受惠減稅利多，推升印度企業獲利和盈餘成長最高達 4.7%，進一步利多印度股市後續表現。

印度國內宏觀經濟環境呈現趨於穩定的態勢，政策限制性減弱及系統流動性改善均支持此觀點。有利的人口結構、人均收入提高、供應鏈多元化帶動的製造業成長，以及持續的改革措施，為印度勾勒出中長期的結構性成長前景。在目前外資持倉相對較低的背景下，隨著國內資金的持續流入，或可為市場帶來額外動能，進一步推動股市後續表現機會。

印度

