經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光人壽勇奪國家級全國首獎，榮獲「國家品牌玉山獎」六項大獎。圖左至右為新光人壽經理陳惠君、新光人壽副總經理洪明達、新光人壽副總經理廖晨旭、國家品牌玉山獎主任委員鍾佳濱、新光人壽協理林永欣、新光人壽協理鄭漢卿。新光人壽／提供
第22屆「國家品牌玉山獎」於21日舉行頒獎典禮，台新新光金控（2887）子公司新光人壽從眾多參獎企業脫穎而出，以「CIS大數據弱勢守護．協力阻詐聯防」、「智能保單健診平台」、「新光人壽醫材寶一年期健康保險附約」等三項榮獲「最佳產品獎」，及以「虛實整合．共築防詐安全網」與「澎湖國際海上花火節活動專案」二項獲得「最佳人氣品牌獎」，其中「CIS大數據弱勢守護．協力阻詐聯防」更勇奪全國首獎，總計榮獲六項大獎，深受消費者及專業評審團青睞。

新光人壽持續以科技創新優化服務體驗，領先業界推出「客戶資訊整合系統」，成為台灣首家運用大數據串聯客戶歷程的壽險公司，提升櫃檯與客服效率，並主動關懷弱勢客戶，提供個人化指引，以「關懷探知標籤（CISPT）」建立阻詐聯防機制，即時辨識高風險客戶，守護民眾資產；此外，新光人壽網路投保網站更導入響應式設計與無障礙優化，取得國家級無障礙網頁AA標章認證，成為壽險業界數一數二的領銜者，展現對身心障礙族群的友善承諾，榮獲「最佳產品獎」肯定。

保單健診是保險服務最重要的第一步，過去業務員要整合製作保單健診規劃書不僅耗費時間與心力，更對業務員的專業度有一定要求。而智能保單健診系統能快速建立客戶不同的保單，並透過保障分析引擎計算公式，即時推算保障數字，大幅提升資料處理效率及準確度。今年更針對客戶不同時期的風險考量，進一步設計出「關鍵保障卡」，為不同年齡層設計專屬的保障分析。客戶能夠在有限的預算下做出最適切的保障決策，因應不同人生階段補足保障缺口，榮獲「最佳產品獎」肯定。

2024年台灣「醫療費用」年增率達4.7%，現有的1.2萬項醫材中，更有近3成需要病患差額給付或全額自費。「新光人壽醫材寶一年期健康保險附約」鎖定國人常見的8大醫材理賠項目，更首創加入俗稱「骨水泥」的椎體成形術，確保在需要時能夠獲得最適合的醫療與照護，受理年齡為0至65歲，投保後可保證續保至80歲，為保戶建構完整健康保障防護網，榮獲「最佳產品獎」殊榮。

在詐騙猖獗、資安風險日益升高的金融環境下，新光人壽肩負推動數位創新與安全防護的重任，憑藉「虛實整合．共築防詐安全網」策略，透過線上與線下通路推廣防詐策略，以四大核心措施構築防詐安全網，提供安心無虞的保險體驗，榮獲「最佳人氣品牌獎」，不僅彰顯品牌影響力，更展現在科技創新與資安佈局上的卓越成果。

新光人壽秉持回饋在地文化，兼顧活絡地方經濟並促進永續發展，連續12年支持「澎湖國際海上花火節」，獲得廣大品牌曝光度與好感度，在地業務單位「馬公通訊處」深耕超過42年，長期提供專業保險服務，深入鄰里與關懷居民及弱勢，除了響應公司自辦活動，也持續攜手縣府投入各項公益善舉，並推動金融知識普及與推廣防詐騙宣導資訊等，榮獲「最佳人氣品牌獎」殊榮。

未來，新光人壽將持續打造友善、無障礙的數位環境，落實公平待客，發揮企業影響力，成為永續經營標竿企業。

新光人壽 台新新光金控 保單

相關新聞

金價昨日暴跌5.4%創十年來最大單日跌幅 但法人看好4000美元仍有撐

金價昨日暴跌5.4%，創下近十年來單日最大的跌幅，從每盎司4381美元的高點直接跌到4100美元價位。法人分析，主要來自...

彭金隆：AI金融大語言模型明年底上線 至少有「大學生」的水準

金管會主委彭金隆今日在「台北金融科技論壇」致辭時透露金管會布局金融科技發展的最新動態指出，金管會號召金控共同組成的金融科...

央行澄清正視聽 未評估金價上6,000美元

針對媒體報導，央行於10月20日立法院財政委員會視察文園金庫時表示，內部評估黃金價格最高可能上看每英兩5,000美元至6...

彭金隆：RWA 代幣化下階段推動調適法規、建置交易平台

金管會主委彭金隆今於台北金融科技論壇表示，台灣在虛擬資產非常積極布局，金管會針對產業發展、管理及虛擬幣已完成立法草案，會...

外資投信積極買匯 新台幣開盤後貶破30.7元

企業財報推升美股道瓊昨再創新高，但納斯達克指數則出現小幅修正，美10年公債利率跌2點至3.96%，美元指數仍處98.9附...

外資匯出 新台幣轉貶

台股昨（21）日盤中創歷史新高後回檔，外資轉為賣超，新台幣兌美元也跟著由升轉貶，終場以30.691元作收，貶值4.1分，...

