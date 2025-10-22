美國科技再登峰 摩根00989A 正式掛牌

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
摩根資產管理宣布，00989A已於10月22日正式掛牌交易。摩根投信/提供
在市場諸多關注美國科技股的當下，摩根資產管理宣布，摩根大美國領先科技主動式ETF（00989A）已於10月22日正式掛牌交易。

投資人自即刻起，不但可透過新台幣直接參與美國科技股的成長趨勢，也可以透過主動式ETF在「主動管理」上的優勢，分散大盤指數對投資組合的限制，增加創造超額回報的機會。

摩根資產管理表示，目前國內ETF市場還是以市值型的ETF居多，投資標的多數也集中在台股或美債。然而，在00989A掛牌後，台灣ETF的市場版圖也會更加多元，投資人在資產配置上也會有更多的選擇空間。

摩根投信董事長唐德瑜表示，00989A 10月22日的掛牌只是起點，未來摩根將引入全球資源，持續給投資人在主動式ETF帶來更多的創新，並深度參與台灣ETF市場的創新與發展。

00989A經理人蓋欣聖表示，儘管美中貿易戰可能再起導致市場再次陷入震盪，不過正因為主動管理可以透過跨市值與跨產業的投資策略，布局在美國市場掛牌的人工智慧、雲端運算、生物科技、金融科技等大、中及小型新興科技公司，因此透過這種方式，經理團隊反而可以替投資人分散大盤指數對投資組合造成的限制。

舉例來說，儘管前陣子Mag 7的股價持續上漲，但像Robinhood及Veeva這種具備科技創新的金融與生技公司，其股價漲幅在今年來卻可超越Mag 7；這也可印證這種跨產業與跨市值的主動式管理策略，具有彈性調整投資組合以促進增長的潛力。

