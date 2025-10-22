金價昨日暴跌5.4%創十年來最大單日跌幅 但法人看好4000美元仍有撐

金價昨日暴跌5.4%，創下近十年來單日最大的跌幅，從每盎司4381美元的高點直接跌到4100美元價位。法人分析，主要來自三大原因，包括美元升值令金價回落，美中貿易緊張局勢並未惡化使避險情緒降溫，加上過去一周金價頻創歷史新高出現獲利了結賣壓。不過金價今日回升至4125美元，法人認為，金價仍有來自需求面的支撐，短期內以4000美元為支撐。

法人分析，隨著高市早苗確認當選日本首相，市場認為貨幣政策可能轉趨寬鬆， 財政支出可能擴大，日圓走軟、美元轉強，且亞洲主要股市普遍走揚，使昨日金市中賣壓湧現。大量獲利了結賣盤也順勢出籠，迫使金價迅速跌破4300美元，尤其在歐美時段，當金價承壓持續下探至4258美元附近，雖然有低接買盤陸續進場，支撐金價於4260美元上方震盪，但由於美國總統川普表示，可望在下周與中國國家主席習近平的會談中達成公平的貿易協議， 並淡化雙方在台灣問題發生衝突的風險，使市場避險情緒降溫，避險資金流出金市，金價也快速下行跌破4200美元，引發大量拋售潮，繼續將金價壓到4100美元附近。

雖然今日震幅創下十年來單日最大降幅，但法人認為金價近期內仍會回升。包括法人也引述橋水基金創辦人Ray Dalio於社群媒體上分析，在許多投資組合中，尤其是在中央銀行和大型機構內，黃金已經開始取代部分美國公債，這些投資者已經增加相應美債減少的黃金部位。

印度金銀珠寶協會秘書長Surendra Mehta指出，儘管金價創歷史新高， 排燈節期間珠寶首飾需求預計將下降約25-30%，但投資需求強勁，排燈 節的總實金需求仍有望達到35-39公噸，與去年的水平相當。世界黃金協會印度區執行長Sachin Jain表示，從各地蒐集的數據顯示，雖然價格上漲，消費者對今年排燈節購買黃金依然表現濃厚興趣，對黃金信心依然強勁。