整理包／看懂三商美邦出售原因、潛在買家 金管會新制一出為何更難談出好價格？

三商美邦人壽出售案本周進入出價階段，引發市場關注。三商壽資本適足率（RBC）長期低於法定標準，加上即將接軌的新一代清償能力制度（TW-ICS）對增資要求更高。雖然自2020年以來，股東已投入逾200億元，但RBC仍未達標，加上美元匯率波動與監管限制，使公司財務壓力持續升高，出售成為可能出路。

到底什麼是資本適足率與新一代清償能力制度？如何影響一家保險公司的經營？目前市場上的潛在買家為何想收購三商壽，又將可以發揮何種優勢？

三商美邦人壽（三商壽）傳出出售案，主要原因在於其資本適足率（RBC）長期未達法定標準，以及面對即將接軌的更嚴格的新一代清償能力制度（TW-ICS）所帶來的龐大增資壓力。

自2020年以來，股東已對三商人壽注資累積逾新台幣200億元，儘管投入了大量資金，資本適足率問題仍然未獲根本解決，而金管會在10月公布壽險業新一代清償能力（TW-ICS）新制，2026年起RBC須達200%法定標準才能銜接，更增加三商壽的壓力。

三商壽營運挑戰： 資本不足：上半年RBC為154.27%，淨值比為2.31%，尚未符合法定標準。 監管壓力：保險局祭出二大裁處，包括不得新增不動產投資、調降董事長年度薪酬3成，並要求公司限期一個月內提報新改善計畫。 匯率損失：今年上半年因受美元匯率急速貶值，除產生匯兌損失外，亦造成美元資產評價減損，額外提存176億元外匯價格變動準備金。 接軌新制壓力：目前營運狀況未達標，無法銜接新一代清償能力（TW-ICS）新制。





資本適足率RBC

RBC資本適足率就像是保險公司的「財務健康分數」，用來確保保險公司有足夠的錢來應對各種風險。例如你每個月賺5萬元，專家可能建議你至少要存6個月的生活費至少30萬當緊急預備金。保險公司的RBC就是類似的概念，它必須保留足夠的資本，以防萬一發生大量理賠或投資虧損。

RBC資本適足率的基本公式：實際資本/風險性資本需求×100%。實際資本是指公司目前真的擁有的淨資本，風險性資本需求是指依照公司面臨的風險（投資風險、保險風險、營運風險等）計算出，公司至少應該準備多少資本。

新一代清償能力制度TW-ICS

金管會10月公布壽險業新一代清償能力（TW-ICS）新制，2026年起RBC須達200%法定標準才能銜接。目前全台僅三商美邦人壽未達標。保險公司必須達標才能獲准適用「15年淨資產過渡措施」與「五年超借額度」。

所謂「淨資產過渡15年」機制，是指在接軌後，業者可分15年認列資產跌價損失與保單責任準備金增加，相當於取得一筆「15年期的資本緩衝貸款」。而「五年超借額度」則針對超過基準適足率部分，以五年期補足。換言之，只有符合RBC達200%門檻者，才能享有這段緩衝期。

一旦三商壽的增資承諾未經金管會核定，即喪失過渡資格，屆時將直接依新制ICS評價資產與負債。若清償能力比率偏低，將觸發監理行動，對三商壽財務與收購評價都構成重大壓力。

在金管會公布新版保險業新一代清償能力制度後，三商美邦人壽增資壓力大增，這使得近期出價階段的三商壽，充滿變數，恐怕更難談到好價格。潛在買家指出，未來觀察兩大指標，包括三商壽增資計畫是否獲金管會核准，以及未來負擔的成本應該如何估算。

根據市場資訊，目前包括中信金控、玉山金控及一家外資，已完成首輪實地查核，並開始出價，業界認為，潛在買家若進入第二輪競價，必須對增資計畫及ICS計算方式有明確掌握。潛在買家都已獲得財顧摩根士丹利通知，將在周四（23日）正式出價，目前預定最快在本周五（24日）揭曉結果。

考量主管機關的意向，最後應仍由中信金與玉山金「雙龍搶珠」，整個成交金額的規模應大約在180億上下。而且整個交易的方向，會朝由潛在買家來承接三商壽最大持股者，亦即三商投資控股公司31.52%的股權來進行，若一口氣拿下三商投控的股權，潛在買家就會成為最大持股者取得主導權之後，接下來進行三商壽董事會的全面改組，最後勝出的得標者，將和三商壽赴保險局說明未來三商壽的增資計畫。

潛在買家併購效益： 中信金：旗下擁有台灣人壽，可藉由集團內部資本運用，降低未來三商美邦RBC壓力，且在整合壽險業務上具豐富經驗，併購後可順利擴大業務規模。 玉山金：旗下目前未有壽險子公司，若成功收購，能直接切入壽險市場，同時可提高三商美邦原有員工留用率，減少整併人事衝突。