磊山保經連13年獲國家品牌玉山獎 傑出企業、傑出企業領導人雙料獎

擁有保經業模範生稱號的磊山保經，在15周年時連傳捷報，10月21日再度榮獲國家品牌玉山獎「傑出企業獎」與「傑出企業領導人獎」雙項殊榮，由磊山保經總經理許弘偉代表領獎。許弘偉總經理以企業文化為核心，帶領磊山從人才培育到社會關懷持續深耕，實踐企業的社會影響力，獲得評審團高度肯定。

國家品牌玉山獎為國內具權威與公信力的企業評選之一，表彰在經營理念與社會責任等面向皆具影響力的企業。磊山保經連續13年榮獲國家品牌玉山獎「傑出企業獎」肯定，展現穩健的企業經營實力。

磊山保經董事長李佳蓉表示，磊山保經恪守「胸懷大愛、傳承大業，成為金融保險業典範」的企業願景，成立15年來以保險專業為核心，協助客戶建立安穩保障與幸福未來，同時推動企業永續與文化紮根，實踐社會共好。

磊山保經業務總經理林世德指出，為回應數位轉型與客戶需求的趨勢，磊山資訊團隊自主研發「磊山 e 管家」系統，成為保經業界首創以LINE為主要操作介面的保戶平台，並導入嚴謹的資安防護與身分驗證機制，為保戶提供便利且安全的數位服務體驗。

磊山能夠持續榮獲傑出企業獎的肯定，對磊山而言不僅是榮耀，更是責任。未來，磊山將持續秉持專業初心，深化對保戶、夥伴與社會的承諾，持續打造更完善、具溫度的服務體系。

磊山保經總經理許弘偉今年再次榮獲國家品牌玉山獎「傑出企業領導人獎」肯定，他表示，磊山能穩健成長的關鍵在於深植組織文化的「行為準則」。

磊山行為準則涵蓋四大面向，思考格局「成人達己、創新創業」、夥伴關係「尊重自重、共好共榮」、工作方式「專注專業、高標高效」、個人態度「正直正念、感恩包容」。

他強調，「文化是一群人思想、語言、行為的總合，而磊山文化就是促進磊山健康繁榮發展的核心競爭力。」

今年適逢磊山保經成立15周年，特別邀請告五人擔任代言人，並與中信兄弟深度合作，讓磊山的企業知名度節節上漲。磊山一路走來，屢獲各界肯定，今年更締造新高，短短十個月間，榮獲15項橫跨保險專業、人才培訓、保戶服務、資訊應用、社會公益、藝文發展、人文關懷、永續發展等領域的國家級獎項與認證，再次證明磊山保經卓越的經營與發展實力。未來將持續秉持「在一起，更美好」的信念，深化保險專業、攜手每位夥伴、客戶與社會，共創幸福、健康與共榮的永續未來。