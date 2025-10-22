彭金隆：AI金融大語言模型明年底上線 至少有「大學生」的水準

金管會主委彭金隆今日在「台北金融科技論壇」致辭時透露金管會布局金融科技發展的最新動態指出，金管會號召金控共同組成的金融科技聯盟，正在全力推動會說中文、專門會用金融的「AI金融大語言模型」，首先會聚焦在銀行的知識，及產業對金融知識的運用，預計明年底上線。

彭金隆先前已釋出「AI金融大語言模型」的構想，指出該語言模型至少有「大學生」的水準，今日他更明確地勾勒其樣貌。他指出，該大語言模型會把所有金融專業資訊輸入，例如研訓院全部的考題，預計在產業運用金融知識上可發揮相當大的功能，未來金管會也將更努力透過更多AI運用改變金融市場。

彭金隆特別引台灣多項排名，強調台灣可發展金融科技的潛力。彭金隆指出，例如在瑞士洛桑的排名，69個受評國家，今年台灣排名第6進步2名，且超過2千萬人口的開發中國家經濟發展評比，台灣已連續5年世界第一，顯見台灣的國際競爭力。

彭金隆也舉二大指標，包括台灣研發占GDP（國內生產毛額）比率，且每千人的研發金額這二大指標，一直高居全球第二，代表台灣發展金融科技的潛力；他表示，台灣人才濟濟，再加上台灣是科技島，將是發展金融科技的溫床，他對台灣金融業有信心，政策上會全力推動發展金融科技。

彭金隆亦引述金管會日前調查指出，金管會對所有金融機構與周邊單位進行調查，目前有33%受訪者已導入AI運用，銀行導入已有84%，可說約有過半金融業會擴大AI運用的領域。

尤其最近幾年，金融科技快速發展與演進，已融合到金融服務當中，彭金隆表示，為加強加速該進步，政院正推動「AI新十大建設」，為台灣AI發展墊定整體戰略藍圖，金管會則以推進AI運用在金融科技，及資安防護布局，作為金管會參與AI十大建設的二大重點，讓台灣打造可持續發展的金融科技AI生態系，包括虛擬資產、AI運用、科技防詐都是金管在金融科技政策上要全力推動的，包括在虛擬資產方面，金管會未來的重點包括法規建置、建立交易平台、加深國際聯結。