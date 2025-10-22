彭金隆：RWA 代幣化下階段推動調適法規、建置交易平台

金管會主委彭金隆今於台北金融科技論壇表示，台灣在虛擬資產非常積極布局，金管會針對產業發展、管理及虛擬幣已完成立法草案，會在行政院審查後儘快送立院審議。同時籌組RWA代幣化實驗小組，完成實驗報告顯示技術驗證具可行性，金管會正著手推動下階段聚焦調適法規、建置交易平台及加強國際連結三大領域。

彭金隆致詞時表示，台北金融科技論壇不僅是年度盛事，也是連結國際重要活動，台灣金融科技有好的發展環境，他對金融業非常有信心，因為人才濟濟加上台灣為科技島，皆是發展金融科技重要溫床，政策上也會全力推動。

彭金隆強調，台灣在虛擬資產部分非常積極布局，金管會針對產業發展、管理及未來虛擬幣已完成立法草案，會加速在行政院審查後儘快送立院審議。同時籌組RWA代幣化實驗小組，完成期末實驗報告說明技術驗證具可行性，金管會正著手推動下階段三大領域，聚焦調適法規、開始建置交易平台及加強國際連結。

此外，他透露，金管會推動成立的金融科技產業聯盟也有一個計畫，正打造一個會說中文，懂金融的在地化的金融大語言模型，第一階段會聚焦在銀行知識，他打趣說道這個這個模型把所有的專業考題及教科書全部輸入，有問題有答案，以後大學老師還能教什麼？

這是一個很全新的嘗試，在明年底按照預定計畫正式上線以後，他預期會對整個金融產業、更對未來其他產業應用基礎金融知識會有重大變化，這是台灣AI運用重要範例。