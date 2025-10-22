南山人壽、南山產物榮獲2025國家品牌玉山獎10大獎 以永續健康為核心

第22屆國家品牌玉山獎21日晚間舉行頒獎典禮，南山人壽、南山產物致力打造多元創新的保險商品及服務，為民眾建構全方位防護網，表現備受肯定，今年獲頒「傑出企業類」「最佳產品類」、「最佳人氣品牌類」3項全國首獎、7項玉山獎共計10個獎項，展現南山人壽、南山產物專業與永續並進的競爭實力，獲獎實至名歸。

作為台灣最大的獨立保險公司，南山人壽守護全台逾660萬名保戶，延伸傳統的保險理賠價值之外，進一步成為協助保戶強化健康的「賦能者」，呼籲從個人、生活、企業、社會到地球等五大面向推動永續健康，攜手各界夥伴打造更健康的台灣。

自今年起，南山人壽倡議每日「存健康」行動，鼓勵國人主動儲存健康資本，為長壽新時代的未來做足準備，並連續兩年透過大規模調查，深入了解國人的生活習慣及健康狀況，協助國人從日常養成良好健康行為；同時，連續第三年舉辦「原鄉關懷列車」系列活動，每年攜手各地合作醫院深入10個原鄉部落，協助消弭健康不平等、醫療不平等的議題，上述積極作為，深獲國家品牌玉山獎評審團的肯定，獲頒傑出企業類全國首獎。

迎向保險新時代，南山人壽大力擁抱科技變革，今年以「南山人壽 Beyond Lab：打造以業務驅動的數位轉型新典範」專案獲得國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌類」全國首獎肯定。南山人壽以導入國際開放標準組織的TOGAF與IT4IT方法論，建立南山專屬dotShan企業框架，並成立轉型專責創新團隊「Beyond Lab」，以AI、RPA與超自動化（Hyperautomation）技術為引擎，重塑內部流程與客戶體驗，其研發的「法遵AI智能助理」，運用生成式AI與Human In The Loop（HITL）機制，協助法遵人員進行裁罰案例檢索，具90%高精確率，有效縮短95%的檢索時間。此外，為提升投保及理賠效率，亦持續透過流程梳理確認優化方向，導入AI科技應用，如以「AI判讀診斷書」輔助人工輸入病名、手術名稱，加速理賠流程，備受評審青睞與肯定。

在商品創新方面，隨著長壽時代來臨，為因應高齡人口之醫療需求，南山人壽推出銀髮族專屬外溢商品「南山人壽長青安溢醫療定期健康保險（SHI）」（註1），以創新且貼合社會需求切入，獲頒「最佳產品類」玉山獎。本商品具四大特色：（1）多項住院醫療保險金，強化高齡所需的醫療保障、（2）特定人工關節補助保險金，補強髖/膝關節退化保障需求、（3）安寧療護一次性保險金，讓末期病人能享有優雅尊嚴的照護品質、（4）設有「未住院健康鼓勵保險金」及「雙重外溢回饋機制」，投保年齡依不同年期，最高可至80歲，鼓勵高齡客群積極自主健康管理，走向健康促進與預防。

除了商品創新，為迎接長壽社會的新變化，南山人壽在今年啟動「預防三件事 簡單不失智」失智友善專案，攜手健康守護圈夥伴，提供線上照護課程、心理諮詢及照護資源媒合，並持續贊助天主教失智老人基金會共同倡議失智預防，與非營利組織One-Forty合作培力外籍移工，提升社會大眾對失智症認識；同時，今年南山人壽特別舉辦「回憶復刻相片展」，邀請保戶及一般大眾一起復刻舊照片投稿，從中徵選出20幅作品，並從9月19日至10月31日於南山人壽的台北分部客服中心展出，藉此喚起大眾對失智症預防及延緩的重視。

南山人壽積極落實從客戶角度思考的企業文化，連續多年名列金管會「公平待客原則評核」前25%績優企業，今年以「懂你更快一步 Know You, Serve You, Wow You !」專案獲頒「最佳人氣品牌類」玉山獎，具體作為包括成立「反詐行動小組」、與刑事警察局簽署反詐MOU、建置AI「黃金眼防詐」預警模組、推出智能客服「透透Talk Talk」，以自然語言理解（NLU）與大型語言模型（LLM）精準回應客戶需求，主動推薦適合的保險商品與健康資訊，打造兼具溫度與智慧的服務體驗等，暖心守護客戶的多元需求。

同時，南山產物亦以專業實力與創新思維，榮獲國家品牌玉山獎「最佳產品類」全國首獎、玉山獎，及「傑出企業類」玉山獎等殊榮，展現永續經營與社會關懷並進的卓越成果。

其中，「社會福利團體與機構專業責任保險」榮獲「最佳產品類」全國首獎及玉山獎，為國內首張專為社福團體量身打造的專業責任保險商品，提供涵蓋專業責任、抗辯費用及志工服務的完整保障，協助社福團體轉嫁經營風險並安定照護人力，呼應政府社會福利政策，發揮產險業輔助社會安定與推動共好的核心價值，體現南山以專業守護社會的品牌精神。