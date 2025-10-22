AI 金融科技協會攜手徐匯中學 舉辦高中金融素養論壇

為推動「AI×金融×教育創新」向下扎根，AI金融科技協會聯合「AI金融科技創新學院」與「徐匯高級中學」共同舉辦「高中金融素養論壇」，活動於17日下午在徐匯中學登場，吸引數百位學生與教師熱情參與。

活動開場由主持人介紹與會來賓後，依序由AI金融科技協會監事、東吳大學教授謝文雀、徐匯中學校長陳海珊、以及金融監督管理委員會綜合規劃處處長林羲聖發表開場致詞，表達對金融素養教育、AI科技應用與學生未來職涯接軌的高度重視。

林羲聖致詞指出，推動普惠金融與AI教育並進，是未來人才培育的核心關鍵。台灣金融監理機關積極鼓勵教育與產業合作，讓青年學子及早具備數位資安意識、理財知識與科技應用能力。

本次論壇流程完整，涵蓋教育理念分享、大合照、專題演講等環節，並由主持人引導學生進入核心講座，深入淺出地介紹金融科技趨勢、AI實務應用、防詐技巧與數位理財工具。

陳海珊表示：「金融教育不該只是課本裡的觀念，更需要結合理論與實務演練，感謝AI金融科技協會讓學生在真實世界案例中，親身理解理財、AI與創新決策的力量。」

活動壓軸由普匯金融公司講師團隊主講「爆紅神設計：從靈感到上市的商品魔術」，帶領學生了解AI如何參與產品設計、行銷決策與金融應用實務，引起全場熱烈反應。

AI金融科技協會理事長姚木川強調：「協會推動的『AI金融科技創新學院』計畫，未來將與更多高中職、大專校院合作，將AI與金融素養教育深化到青年學習歷程中，培育具國際視野、創新能力的新世代金融人才。」