外資投信積極買匯 新台幣開盤後貶破30.7元
企業財報推升美股道瓊昨再創新高，但納斯達克指數則出現小幅修正，美10年公債利率跌2點至3.96%，美元指數仍處98.9附近。今早台股開低跌逾百點，新台幣匯價以30.7元開盤，貶值0.9分。
早盤新台幣匯價回貶至30.7字頭，外資仍呈現買匯匯出，且國內投信美元買盤進場，使新台幣早盤最低匯價來到30.74元。
目前市場多空拉鋸！Fed主席鮑爾釋出鴿派訊號，市場樂觀看待Fed將持續降息，且因OpenAI與博通合作開發10吉瓦AI加速器，加以Microsoft、Nvidia、BlackRock攜手投入400億美元收購Aligned Data Centers，持續強化AI前景信心。台股AI供應鏈第四季的出口值仍可期待。
據統計，台灣9月出口金額為542.5億美元，年增率仍逾3成，出口連23紅，AI相關產品不受關稅干擾，持續做為廠商出貨主軸。
