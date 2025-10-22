NVL 債務暴雷 國內這兩檔越南商品都未持有、這題材帶動越股

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

越南政府督察署上周五（17日）公布對67家債券發行企業檢查結果，指出多項違規情形。當中最引人注目的是，住宅型地產商—Novaland投資集團（NVL）宣布無法履行可轉換債券的付款義務，使得今年以來漲幅近三成的越南股市，在本周出現拉回修正，其中，富邦越南（00885）近一周拉回9.3%，表現成為盤面超300檔ETF中最弱的一檔，不過，富邦越南今年來表現仍還有四成。

針對債券違規一事，富邦越南機會基金及富邦越南ETF皆無持有Novaland投資集團（NVL）該檔股票，ETF追蹤指數也未含該檔成分股。

00885經理人陳仲愷指出，由於越股今年下半年強勁走高，促使散戶投資人提高槓桿操作，這使得市場出現負面消息時容易觸發被動賣壓，導致市場恐慌情緒蔓延，胡志明指數因而下挫，10月21日盤面則已見房產、金融等部分大型龍頭股因流動性佳且營運表現穩健，已浮現買盤回溫帶動股價回穩反彈。

陳仲愷指出，越南總理范明正10月20日簽署第31號命令，正式為2026-2030年的五年期社會經濟發展計畫制定指導方針，同時也設定2026-2030年期間，越南年均GDP增長率至少達到10％的明確目標，顯示政府當局對整體經濟發展仍充滿信心。因此，10月20日單日下跌僅為技術面修正而非基本面利空因素，越股長線利多不變，投資人若遇盤勢回檔之際，反而可視為加碼時點。

此外，2025年10月8日，富時羅素正式宣布將越南從「邊境市場」升級為「次級新興市場」，預計將於2026年3月進行中期審查，若順利通過，將於2026年9月21日正式生效。此舉象徵越南資本市場制度逐步成熟，並有望吸引更多國際資金進場。

富邦越南ETF追蹤富時越南30指數，其成分股即為富時羅素此次納入新興市場指數的30檔潛力股。

參考MSCI於1996年4月宣布將台灣晉升為新興市場指數，自1996年9月正式生效納入，台灣在正式入摩前的表現（1996年4月~1996年9月），此期間台灣加權指數累計漲幅6.0%，而在1996年9月MSCI將台灣正式納入之後，台灣加權指數依舊走出一波入摩後的牛市行情。

統計當時當日單筆投資後進場一年，單筆投資累計總報酬高達33.9%，定期定額每月底投入後進場一年，定期定額投資累計總報酬為12.2%。

參考台灣入摩的經驗，越南股市黃金十年才正要開始，建議積極型投資人不妨逢回單筆進場長線布局，穩健型投資人或以定期定額持續投資越南基金或ETF，享受人口紅利與基建改革題材雙重優勢。

