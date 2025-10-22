全球私募股權 二級市場流動性需求驅動市場規模突破

結構創新與多元資本推動二級市場持續成長，根據Jefferies統計，2025年上半年全球私募股權二級市場成交量達1,030億美元，創下歷史新高，較2024年同期成長51%。PJT Partners估算，2025年第3季交易量再增600億美元，使今年前九個月總交易量達1,650億美元，預計全年將突破2,100億美元。這波增長主要受兩大因素推動：一是私人企業IPO減少、併購退出不順暢，促使二級市場供給增加；二是多元化的二級資本基金架構吸引更多高資產客戶參與，帶動需求提升。

富蘭克林證券投顧研究部資深副總經理羅尤美表示，私募股權二級市場的形成，源於投資人對流動性的需求與市場結構的演變。有限合夥人（LP）通常面臨資金再配置、分配減少或法規變更等情況，必須透過出售基金權益來釋放資金，滿足流動性或重新投資的目標。普通合夥人（GP）則可能因基金進入尾聲、組織重組或投資人換倉需求，促成二級市場交易。

以一家大型美國公共退休基金為例，在新的CIO投資長上任後透過二級市場出售私募股權組合，來重新配置資產。也有機構法人因應監管要求，需要快速剝離基金權益，以避免觸碰投資上限。這些案例顯示，二級私募股權市場不僅提供流動性，還幫助投資人調節投資組合、降低風險，並為買方創造新的投資機會。

由於二級私募股權市場主要聚焦已成立四至六年的私募股權，能有效縮短J曲線，降低盲池風險，並可望在投資後以更短的時間獲得分紅，加上按發起人、地區、行業、公司數量和初始投資年份等分散投資，進一步降低波動性，因此近幾年受到機構投資者與家族辦公室的青睞。

Lexington Partners總裁Wilson Warren（威爾•沃倫）指出，過去30年二級市場成長速度遠超預期，規模已是早期的數十倍。快速擴張主要來自兩大驅動力：私募股權一級市場資金總量持續增加，以及資產周轉率由不到1%提升至12%，顯示投資人對流動性需求顯著提升。他強調，隨著主動管理興起，投資人更積極調整組合，二級市場已成為重要的資產配置工具。近年GP主導的延續基金（Continuation Fund）交易興起，資產質量提升，許多交易價格接近資產淨值，反映GP願意將最優質資產納入延續基金，為投資人提供流動性選擇。

GP主導市場：續存載體與多元策略崛起

Jefferies統計顯示，2025年上半年GP主導交易量達470億美元，年增68%，其中87%為續存載體（CV），12%為結構性股權及基金融資。GP主導交易已成市場常態，全球前50大GP中近75%運用CV技術，規模持續擴大。傳統LP（家族辦公室、主權基金、退休基金、捐贈基金、保險公司）積極參與CV，規模較以往增長50-60%。買斷型基金仍是GP主導市場基石，占交易量60%。

LP主導市場：流動性需求與定價提升

Jefferies報告指出，2025年上半年LP主導交易量達560億美元，占整體市場54%。公共及企業退休基金因私募股權超配，積極利用二級市場調整組合；捐贈基金與基金會參與度也因稅務考量顯著提升。LP出售動機以流動性需求與組合再平衡為主，行政清理、載體結束及非核心策略減持亦占一定比例。

平均成交價格達NAV的90%，較去年提升，反映市場信心與資產質量改善。買斷型基金仍為主流，占LP交易量53%；創投/成長型策略占22%，較去年翻倍。新年份基金（2018年後）價格最強，舊年份（2014年前）折價較大。

各策略價格：買斷型基金94%、創投78%、房地產71%、信貸92%。

Pantheon全球二級市場主管Amyn Hassanally在Preqin報告中指出：「折價幅度因投資組合規模、資產品質、加權平均投資年份及資產類型而異，目前創投資產折價幅度高於買斷型資產。」二級市場在流動性不足的環境中，為投資人提供重新排序與配置資產的途徑。

Jefferies預測，2025年下半年，隨著買方群體擴大、創新流動性解決方案普及及價格競爭，LP與GP主導市場將持續繁榮。常青型零售資本與傳統二級市場募資將進一步擴大，為多元交易提供充足流動性。

預計LP與GP主導市場交易量將維持均衡，10億美元以上的大型交易數量將進一步增加。積極的宏觀經濟展望及私募資本策略擴張，將使2025年成為二級市場的里程碑之年。投資人與基金經理人可藉由二級市場重新思考、排序與配置資產，提升流動性與回報潛力。