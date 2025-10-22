台灣人壽挺兄弟奪冠 號召象迷 TeamWalk 健走應援
陪兄弟邁向總冠軍！2025中華職棒台灣大賽中信兄弟強勢爭取二連霸總冠軍，中信金旗下台灣人壽號召全民「健走挺兄弟」，即日起至10月31日舉辦「TeamWalk中信兄弟健走應援賽」，為全民健康加值，更放送中信兄弟、Passion Sisters限量周邊商品及超商禮券，廣邀爪迷熱血相挺。
台灣人壽以熱血健走為中信兄弟集結應援能量，更以超值好禮回饋大小球迷，即日起至10月31日，下載註冊台灣人壽「TeamWalk APP」，投保台灣人壽指定商品滿額並完成報名10月應援健走團體賽，或以三人組隊參加10月應援健走團體賽，有機會獲得超限量「中信兄弟Passion Sisters年度女孩卡Vol.5精裝盒」；首次下載新戶還能加碼抽500元超商禮券，健康、應援、收藏一次到位！
本次活動指定網路投保商品，滿足不同族群的保障需求，建議健康運動族首選「台灣人壽唯e守護傷害保險」，可彈性加選3種附約，打造客製化專屬保障，健走應援更安心；旅遊族必備「台灣人壽e起趣旅行平安保險」，提供24小時線上投保服務，日本旅遊保障還升級理賠金1.5倍，可加購海外醫療附約，一次保足急診、門診及住院保障。
