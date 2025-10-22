台灣集保首度出席ICGN 林丙輝盼助台接軌國際

成員掌握全球逾90兆美元資產的「國際公司治理協會」（ICGN）在米蘭舉行年會，台灣集保結算所董事長林丙輝親自出席，盼讓台灣接軌最新國際趨勢。他強調此次大會主軸是「建立橋梁與信心」，這正是集保在投資人與企業間扮演的重要角色。

「國際公司治理協會」（ICGN）21到23日在義大利頂尖商學院博科尼大學（Bocconi University）盛大舉行30週年年會，義大利能源巨擘埃尼集團（Eni）、造船廠芬坎蒂尼（Fincantieri）、義大利電信TIM、義大利郵局、瑞士食品巨擘雀巢公司（Nestle）等高階主管擔任講者。

集保結算所董事長林丙輝、副總經理黄蓁蓁出席會議。林丙輝在會場接受中央社專訪指出，集保去年加入ICGN會員，今年首度與會，ICGN有來自超過40國300多個重要會員，掌管超過全球90兆美元資產，集保盼藉著參與ICGN，向台灣機構、投資人推動公司治理議題，為國內資本市場帶來助益。

台灣集中保管結算所成立超過35年，起初是為解決當時大量現股交割問題，建置有價證券集中保管與帳簿劃撥制度，多年下來，服務範圍陸續延伸至證券、票券、期貨、跨境保管、基金、股務等多樣商品，提供多元化數位服務平台。

林丙輝表示，這次ICGN年會主題是建立橋梁與信心，集保在此議題扮演重要角色，因為集保的功能就是在打造投資人與企業之間的橋梁與互信，為此集保推出許多數位化服務，包括「電子投票」（eVoting）、「視訊股東會」（eMeeting）、「股務事務電子通知平台」（eNotice）、「股務事務E櫃台」（eCounter）等。

針對國際企業競爭力重要指標ESG（環境友善、社會公義、公司治理），林丙輝說，集保今年7月發布了「公司投資人關係整合平台」（ESG IR），藉此反映公司在ESG的成效，建立投資人對公司的信心。

林丙輝說，傳統企業以獲利為主，但現代企業講究ESG精神，集保本身不僅公司經營透明度按照國際標準，重視員工福利、公益回饋，在環保方面，集保承諾在2030年實現淨零排放，在去年底已通過英國標準協會ISO 14068-1碳中和查證，是全球首家達成碳中和標準的集保機構。

「ICGN此次大會主題都是集保長期關注方向，參加年會獲益良多，希望推動國內公司治理有所精進。」林丙輝強調，希望引進國際更多實務作法，增進台灣E化服務，建立投資人與企業互信平台。