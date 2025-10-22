ICGN米蘭年會 執行長讚台灣公司治理傑出

商界知名的「國際公司治理協會」（ICGN）在米蘭舉行年會，台灣集保結算所也參與。甫訪台的協會執行長席森盛讚，台灣在公司治理領域是亞洲佼佼者，透過此次會議可把國際觀點帶到台灣，把台灣經驗分享給世界。

席森（Jen Sisson）16日甫應金管會邀請，來台擔任「第15屆臺北公司治理論壇」主講貴賓。她今天出席ICGN在米蘭舉行的30週年年會，在會場接受中央社專訪，大讚對台留下美好印象，她也強調很高興集中保管結算所此次代表台灣與會，讓台灣在公司治理領域更多與國際接軌。

國際公司治理協會（International CorporateGovernance Network, 簡稱ICGN）是由一群全球最具影響力的投資人在1995年創立，致力推動高標準公司治理。它的網絡涵蓋多個全球大型公共退休基金、資產管理公司。

席森表示，16日是她首度來台，除了參加會議，她還去逛夜市、參觀國家紀念景點，對台灣留下很棒印象。

對於台灣在公司治理領域的優勢，席森說，台灣所採行的制度，讓各企業都能獲得「公司治理評鑑」，這非常有助國際投資者評估企業，也有助激勵企業提高標準。

不過她也強調，對任何成員來說，進步的空間始終存在。台灣面臨的主要挑戰，包括可以更增加公司治理的獨立性，加強年度股東大會的參與能力，以及思考如何強化董事會與股東的合作。

台灣集中保管結算所去年加入ICGN會員，今年首度與會，由集保董事長林丙輝親自率隊。集保主要功能是針對「股票、期貨、債票券、基金、跨境保管」等五大金融商品，提供集中保管、結算交割及帳簿劃撥等全方位金融後台服務。

談到與集保的合作，席森強調，很高興台灣此次能有傑出代表團到米蘭參加年會，「這是與國際企業領導階層建立聯繫網絡的絕佳機會，這也正是ICGN的強項，盼藉此把全球有關公司治理的最新思維帶回台灣，也把台灣正推動的措施告訴全世界。」