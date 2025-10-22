快訊

沒當兵奪金鐘獎 Cheap：不能一邊說全民國防一邊獎勵閃兵吧？

平溪線因豪雨今仍停駛 台鐵：沿線部分仍有土石滑落

Toro陪他返台！閃兵案 坤達「上銬包手」進警局低頭不發一語

ICGN米蘭年會 執行長讚台灣公司治理傑出

中央社／ 米蘭21日專電

商界知名的「國際公司治理協會」（ICGN）在米蘭舉行年會，台灣集保結算所也參與。甫訪台的協會執行長席森盛讚，台灣在公司治理領域是亞洲佼佼者，透過此次會議可把國際觀點帶到台灣，把台灣經驗分享給世界。

席森（Jen Sisson）16日甫應金管會邀請，來台擔任「第15屆臺北公司治理論壇」主講貴賓。她今天出席ICGN在米蘭舉行的30週年年會，在會場接受中央社專訪，大讚對台留下美好印象，她也強調很高興集中保管結算所此次代表台灣與會，讓台灣在公司治理領域更多與國際接軌。

國際公司治理協會（International CorporateGovernance Network, 簡稱ICGN）是由一群全球最具影響力的投資人在1995年創立，致力推動高標準公司治理。它的網絡涵蓋多個全球大型公共退休基金、資產管理公司。

席森表示，16日是她首度來台，除了參加會議，她還去逛夜市、參觀國家紀念景點，對台灣留下很棒印象。

對於台灣在公司治理領域的優勢，席森說，台灣所採行的制度，讓各企業都能獲得「公司治理評鑑」，這非常有助國際投資者評估企業，也有助激勵企業提高標準。

不過她也強調，對任何成員來說，進步的空間始終存在。台灣面臨的主要挑戰，包括可以更增加公司治理的獨立性，加強年度股東大會的參與能力，以及思考如何強化董事會與股東的合作。

台灣集中保管結算所去年加入ICGN會員，今年首度與會，由集保董事長林丙輝親自率隊。集保主要功能是針對「股票、期貨、債票券、基金、跨境保管」等五大金融商品，提供集中保管、結算交割及帳簿劃撥等全方位金融後台服務。

談到與集保的合作，席森強調，很高興台灣此次能有傑出代表團到米蘭參加年會，「這是與國際企業領導階層建立聯繫網絡的絕佳機會，這也正是ICGN的強項，盼藉此把全球有關公司治理的最新思維帶回台灣，也把台灣正推動的措施告訴全世界。」

米蘭 對台 景點

延伸閱讀

台灣隊奪義大利耶誕麵包世界盃冠軍 會場現國旗海

空服員之死 桃勞動局：孫女服勤符合勞基法 但部分假別會影響考績

長榮空服員疑抱病上班亡！同事又爆遭刁難 勞檢結果出爐了

長榮空服員之死引發爭議 座艙長與空服員對話曝光

相關新聞

外資匯出 新台幣轉貶

台股昨（21）日盤中創歷史新高後回檔，外資轉為賣超，新台幣兌美元也跟著由升轉貶，終場以30.691元作收，貶值4.1分，...

三商壽花落誰家 周五揭曉 買賣方認知差距大 價格可能再走低

三商美邦人壽出售案，進入關鍵階段。據金融圈人士透露，該公司已通知潛在買家於明（23）日出價。市場預期，最快本周五就會知道...

保險業投資公建三大放寬 預計10月完成修法 預期增加1.6兆資金

金管會保險局統計，截至去年底，壽險業資產規模高達36.9兆元，保險局副局長蔡火炎昨（21）日於指出，為了鼓勵保險業擴大資...

三商壽 RBC 未達標 影響賣相

三商美邦人壽出售進入最後關鍵期，影響三商壽賣價的最主要關鍵，並非獲利好壞，而是在於它的資本未達法定標準，包括RBC（資本...

金管會：挖掘優質新創

「亞洲創新籌資平台」昨（21）日正式啟動，象徵政府推動「亞洲資產管理中心」的策略邁入新里程碑。金管會副主委莊琇媛致詞時表...

金總發表2025年《白皮書》 金融業喊降稅衝亞資中心

金融總會通過2025年金融建言白皮書，業者喊降六項稅制，有半數跟推動亞資中心有關，一、國際資產管理業者來台落地營運，盼有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。