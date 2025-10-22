外資匯出 新台幣轉貶

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

台股昨（21）日盤中創歷史新高後回檔，外資轉為賣超，新台幣兌美元也跟著由升轉貶，終場以30.691元作收，貶值4.1分，成交量16.41億美元。匯銀估，外資匯出約8億美元。

匯市氣氛受國際消息影響，包括美國總統川普淡化台海衝突可能性，川普並表示月底將與中國國家主席習近平會晤，預期可望達成「非常棒」的貿易協議，激勵美元指數走升，亞洲主要貨幣普遍走貶。

匯市方面，新台幣早盤一度升破30.6元，最高來到30.58元，但午後情勢逆轉。外資資金流向改變，午後匯市出現大單買匯匯出，匯價走弱，最後一盤「老大」出手，收在全日最低價30.691元。昨天美系外資匯出動作最積極，顯示短線仍偏向保守操作。

匯銀人士指出，台股投資人昨日有「落袋為安」心態，本周將進入連續假期，外資與部分投資人可能持續調節持股。若賣壓延續，短期內新台幣匯價恐再走弱，預期今日新台幣或將測試30.7元關卡。

