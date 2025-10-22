三商壽 RBC 未達標 影響賣相
三商美邦人壽（2867）出售進入最後關鍵期，影響三商壽賣價的最主要關鍵，並非獲利好壞，而是在於它的資本未達法定標準，包括RBC（資本適足率）僅約154%，連七期不及200%門檻，淨值比雖提升到2.98%，不過，仍未達法定標準3%。
三商壽今年前三季財報累積自結稅後純益為9.4億元，年減65%，每股稅後純益（EPS）為0.16元。三商壽第3季底淨值為408億元，淨值比提升到 2.98%，不過，仍未達法定標準3%，總資產達1.6兆元。
三商壽今年前三季自結稅後純益為9.4億元，年減65%，每股稅後純益（EPS）為0.16元。三商壽指出，主要因台股指數大漲，公司適度調節持股配置，提升權益類資產獲利，逢高實現資本利得。加上配合主管機關發布之準備金暫行措施，與額外增提外匯價格變動準備金，有效減緩台幣兌美元前三季大幅升值影響。
三商壽指出，今年前三季新契約保費收入（FYP）為259.3億元，較去年同期成長17%，其中投資型商品新契約保費占率達86%，而在傳統商品銷售方面，今年前三季利變型壽險新契約保費已較去年同期大幅成長93%。
以市場銷售競爭力來看，三商壽在台灣壽險業中排名第七；以資產規模來看，三商壽約1.6兆元資產，排名在市場第七；依壽險公會統計，三商壽業務員登錄人數排名位居第六。
三商壽昨（21）日股價以6.19元作收。
