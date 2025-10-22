快訊

三商壽 RBC 未達標 影響賣相

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

三商美邦人壽（2867）出售進入最後關鍵期，影響三商壽賣價的最主要關鍵，並非獲利好壞，而是在於它的資本未達法定標準，包括RBC（資本適足率）僅約154%，連七期不及200%門檻，淨值比雖提升到2.98%，不過，仍未達法定標準3%。

三商壽今年前三季財報累積自結稅後純益為9.4億元，年減65%，每股稅後純益（EPS）為0.16元。三商壽第3季底淨值為408億元，淨值比提升到 2.98%，不過，仍未達法定標準3%，總資產達1.6兆元。

三商壽今年前三季自結稅後純益為9.4億元，年減65%，每股稅後純益（EPS）為0.16元。三商壽指出，主要因台股指數大漲，公司適度調節持股配置，提升權益類資產獲利，逢高實現資本利得。加上配合主管機關發布之準備金暫行措施，與額外增提外匯價格變動準備金，有效減緩台幣兌美元前三季大幅升值影響。

三商壽指出，今年前三季新契約保費收入（FYP）為259.3億元，較去年同期成長17%，其中投資型商品新契約保費占率達86%，而在傳統商品銷售方面，今年前三季利變型壽險新契約保費已較去年同期大幅成長93%。

以市場銷售競爭力來看，三商壽在台灣壽險業中排名第七；以資產規模來看，三商壽約1.6兆元資產，排名在市場第七；依壽險公會統計，三商壽業務員登錄人數排名位居第六。

三商壽昨（21）日股價以6.19元作收。

三商壽 淨值比

相關新聞

外資匯出 新台幣轉貶

台股昨（21）日盤中創歷史新高後回檔，外資轉為賣超，新台幣兌美元也跟著由升轉貶，終場以30.691元作收，貶值4.1分，...

三商壽花落誰家 周五揭曉 買賣方認知差距大 價格可能再走低

三商美邦人壽出售案，進入關鍵階段。據金融圈人士透露，該公司已通知潛在買家於明（23）日出價。市場預期，最快本周五就會知道...

保險業投資公建三大放寬 預計10月完成修法 預期增加1.6兆資金

金管會保險局統計，截至去年底，壽險業資產規模高達36.9兆元，保險局副局長蔡火炎昨（21）日於指出，為了鼓勵保險業擴大資...

三商壽 RBC 未達標 影響賣相

三商美邦人壽出售進入最後關鍵期，影響三商壽賣價的最主要關鍵，並非獲利好壞，而是在於它的資本未達法定標準，包括RBC（資本...

金管會：挖掘優質新創

「亞洲創新籌資平台」昨（21）日正式啟動，象徵政府推動「亞洲資產管理中心」的策略邁入新里程碑。金管會副主委莊琇媛致詞時表...

金總發表2025年《白皮書》 金融業喊降稅衝亞資中心

金融總會通過2025年金融建言白皮書，業者喊降六項稅制，有半數跟推動亞資中心有關，一、國際資產管理業者來台落地營運，盼有...

