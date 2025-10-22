三商壽花落誰家 周五揭曉 買賣方認知差距大 價格可能再走低

三商美邦人壽（2867）出售案，進入關鍵階段。據金融圈人士透露，該公司已通知潛在買家於明（23）日出價。市場預期，最快本周五就會知道併購結果。

據知情人士透露，目前買賣雙方對於出售價格，認知差距非常大，目前被通知出價的三個潛在買家，在完成出價後，三商壽是否滿意則是關鍵。據透露，原先市場預估有百億元價值，不過隨著金管會公布最新版TＷ-ICS，讓價格直直落。

金管會上周公布新版TW-ICS變得更嚴格，目前整體壽險業只有三商壽一家RBC（資本適足率）未到200%及格水準，已被金管會明令要求，若三商壽要銜接ICS，必須先承諾補足RBC至200%，才能獲准適用「15年淨資產過渡措施」與「五年超借額度」，可能會讓三商壽的賣價再走低。

據了解，由於三商壽目前出售的僅是三商集團翁家等大股東的持股約31%股權，因為並不是公開收購方式，市場人士認為，未來可能會採取分階段收購的方式，意即這次的出售先取得翁家等大股東持股，未來循序漸進，讓買家能盡速達成100%持股，再併入金控，成為100%子公司。

至於出售價格，市場傳出的差距相當大，有買家只出1元，還有人打算等三商壽被接管，屆時談判空間更大，另外也有樂觀的人，以淨值推估，試算出180億元價位，也有市場人士認為，應有百億元左右的水準。

不過，知情人士認為，近期的壽險業併購案來看，條件比三商壽佳的公司，都沒有拿到淨值的價位，三商壽以淨值估算，並不合理。

知情人士說，雖然從財顧公司摩根士丹利到三商壽本身，並沒有對出價提出底價的要求，但這並不代表三商壽對於未來買家的出價沒有否決權，若出價差距太大，也有可能不成交。

據了解，目前的交易方向，傾向由潛在買家承接三商投資控股所持有的三商美邦人壽31.52%股權。若買家一口氣拿下三商投控持股，即可成為三商美邦最大股東並取得主導權，接著進行董事會改組，再與保險局洽談後續增資計畫。這樣的操作方式可加速決策進程，也有助於新股東迅速介入營運管理。

外界普遍認為，雖然目前有三家公司參與出價，中信金控與玉山金控是最具競爭力的潛在買家，另一家則是外資機構。

而中信金擁有台灣人壽，可藉由集團內部資本運用，降低未來三商美邦RBC壓力，且在整合壽險業務上具豐富經驗；玉山金則因未有壽險子公司，若成功收購，能直接切入壽險市場，同時可提高三商美邦原有員工留用率，減少整併人事衝突。



