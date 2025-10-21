快訊

「雙龍」搶三商壽 23日正式出價

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

消息人士透露，三商美邦人壽的潛在買家在完成實地查核之後，已進入決選階段，潛在買家最後進場實地查核包括中信金、玉山金，以及一家知名的國際私募基金，潛在買家都已獲得財顧摩根士丹利通知，將在明天正式出價，最快在本周五揭曉結果。

據指出，中信金與玉山金擬「雙龍搶珠」，成交金額的規模大約在一百八十億元上下。交易的方向，朝由潛在買家承接三商壽最大持股者，亦即三商投資控股公司百分之三十一點五二股權的方式來進行，若一口氣拿下三商投控的股權，潛在買家就成為最大持股者，取得主導權之後，接下來進行三商壽董事會的全面改組，最後勝出的得標者，將和三商壽赴保險局說明未來的增資計畫。上述外資據悉為某家外資私募基金，可能是ＫＫＲ，但未獲證實。此外，可靠消息指出，金管會仍較青睞由本土金控併購三商壽，來支援未來的增資。

知情人士透露，這次潛在買家出手，應會採取買下翁家和陳家兩大股東持股的方式來進行，至於屆時是承接所有陳家、翁家持股，或是僅承接三商投控的三成多股權，就看明天出價結果。倘若以每股淨值五點六元來計算，附控制權的溢價若在百分之十，就與現在的市價每股六點一九元價位相當；倘若買家只買下三商投控的持股，總交易金額約在一百一十五億元，但若接手其他陳家、翁家全部持股，交易規模將增至一百七十五點二億元。由於出價方式開放現金搭配換股，因此中信金或玉山金要吃下三商美邦，現階段不致構成太大的現金負擔，真正的挑戰是在後續的增資。

