受惠於 AI 供應鏈的出口貢獻 星展上修今年 GDP 成長至5.6%

今年AI成長動能強勁，台灣受惠於AI供應鏈的出口貢獻，星展集團將2025年台灣GDP成長預測，自原先的4%上修至5.6%，此為星展今年第二度上修。至於金價，星展預估明年上半年每英兩上看4,450美元，整體欲小不易。

星展資深經濟學家馬鐵英表示，主因第3季AI相關出口與投資表現優於預期。使第3季台灣的經濟成長率估值仍可達6%。然而，隨著AI產業成長動能逐漸觸頂，加上關稅效應逐步顯現，預期自2025年第4季起，出口與投資動能將趨於放緩。對於2026年，星展則維持GDP成長率預測不變，仍為2%。

針對美國「232條款」，馬鐵英表示，美國針對木材的232關稅，白宮已經是正式簽署了命令，這個月正式上路了。還有幾項是川普單方面有宣布，但是目前白宮還沒有簽署命令的，包括像藥品、卡車、家具等。

馬鐵英表示，美國正考慮根據「232條款」對半導體產品加徵關稅，去年台灣對美國的半導體出口金額就達到150億美元，而且這個還僅是算半導體晶圓產品，如果是囊括其他的資通訊產品，那台灣對美國的出口金額遠遠超過150億美元。

馬鐵英強調，「232條款」調查還沒完全結束，具體的稅率細節還沒有出來，但已經對市場構成潛在壓力。部分科技業為避開潛在關稅，可能已提前下單與出貨，從而增加台灣2026年出口回調風險。

星展銀財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉表示，金價最新預估明年上半年每英兩上看4,450美元。