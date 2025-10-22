快訊

今晨「沿海巨浪告警」國家級警報響 已觀測到7.5米浪高

受惠於 AI 供應鏈的出口貢獻 星展上修今年 GDP 成長至5.6%

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
今年AI成長動能強勁，台灣受惠於AI供應鏈的出口貢獻，星展集團將2025年台灣GDP成長預測，自原先的4%上修至5.6%。圖／聯合報系資料照
今年AI成長動能強勁，台灣受惠於AI供應鏈的出口貢獻，星展集團將2025年台灣GDP成長預測，自原先的4%上修至5.6%。圖／聯合報系資料照

今年AI成長動能強勁，台灣受惠於AI供應鏈的出口貢獻，星展集團將2025年台灣GDP成長預測，自原先的4%上修至5.6%，此為星展今年第二度上修。至於金價，星展預估明年上半年每英兩上看4,450美元，整體欲小不易。

星展資深經濟學家馬鐵英表示，主因第3季AI相關出口與投資表現優於預期。使第3季台灣的經濟成長率估值仍可達6%。然而，隨著AI產業成長動能逐漸觸頂，加上關稅效應逐步顯現，預期自2025年第4季起，出口與投資動能將趨於放緩。對於2026年，星展則維持GDP成長率預測不變，仍為2%。

針對美國「232條款」，馬鐵英表示，美國針對木材的232關稅，白宮已經是正式簽署了命令，這個月正式上路了。還有幾項是川普單方面有宣布，但是目前白宮還沒有簽署命令的，包括像藥品、卡車、家具等。

馬鐵英表示，美國正考慮根據「232條款」對半導體產品加徵關稅，去年台灣對美國的半導體出口金額就達到150億美元，而且這個還僅是算半導體晶圓產品，如果是囊括其他的資通訊產品，那台灣對美國的出口金額遠遠超過150億美元。

馬鐵英強調，「232條款」調查還沒完全結束，具體的稅率細節還沒有出來，但已經對市場構成潛在壓力。部分科技業為避開潛在關稅，可能已提前下單與出貨，從而增加台灣2026年出口回調風險。

星展銀財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉表示，金價最新預估明年上半年每英兩上看4,450美元。

美國 半導體

延伸閱讀

頂住川普39%高關稅 瑞士9月對美出口反彈

中第3季GDP增4.8% 增速放緩…暗批「美濫施關稅」所致

鄭麗文反對軍費占台GDP5% 朝野立場不一

川普要宴會廳 白宮開拆東翼

相關新聞

金總發表2025年《白皮書》 金融業喊降稅衝亞資中心

金融總會通過2025年金融建言白皮書，業者喊降六項稅制，有半數跟推動亞資中心有關，一、國際資產管理業者來台落地營運，盼有...

壽險公會今開會談外匯避險 對四大方案進行探討

壽險業近期為了降低外匯避險成本，特別組成專案小組多次開會討論方案，力拚10月底送交金管會審議。據了解，壽險公會將於今（2...

受惠於 AI 供應鏈的出口貢獻 星展上修今年 GDP 成長至5.6%

今年AI成長動能強勁，台灣受惠於AI供應鏈的出口貢獻，星展集團將2025年台灣GDP成長預測，自原先的4%上修至5.6%...

一銀公平待客 成效卓著

第一銀行秉持「顧客至上，服務第一」的經營理念，以公平待客為企業核心文化，今年第五度榮獲金管會績優肯定，且連續四年評比為前...

兆豐銀金融友善 優等生

兆豐銀行秉持待客如親的核心精神，長期推動公平待客與金融友善服務，致力打造以客為本的服務文化，憑藉全行上下的努力與制度化推...

中信銀「閱讀 MVP」 今開跑

中信銀主辦結合閱讀及運動的公益活動「2025閱讀MVP」22日起跑，攜手台北市、新北市、桃園市共164家市立圖書館及五所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。