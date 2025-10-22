壽險公會今開會談外匯避險 對四大方案進行探討

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭廖珮君／台北報導
壽險業近期為了降低外匯避險成本，特別組成專案小組多次開會討論方案，力拚10月底送交金管會審議。聯合報系資料照
壽險業近期為了降低外匯避險成本，特別組成專案小組多次開會討論方案，力拚10月底送交金管會審議。據了解，壽險公會將於今（22）日上午10時召開會議，邀請會計師針對業者所提出的四大方案進行探討，包含AC債券攤銷法、currency overlay、十年匯率均價法，以及遞延資產法，但主力放在前兩大方案，壽險業者透露，會議將聚焦這四大方案，與會計師討論方案的可行性。

壽險業希望能找到一個公允表達價值，且不要過度受到一時的匯率波動而投入大量避險成本的方法，因此壽險公會搜集了各業者提出的解決方案，目前共彙整出四大方案，預計於22日上午與會計師開會討論可行性。

壽險業者表示，最終目的是要呈現出讓投資人和客戶、股東看得清楚的公司財報，針對這四大方案和會計師討論後，主力會放在AC債券攤銷法和currency overlay，進一步了解哪些方案可行或有需要調整之處。

據了解，這四大方案分別是「AC債券攤銷法」指的是依照債券的剩餘年限攤分匯兌損益，讓匯率波動降至最低，優點是帳面較穩，缺點是未考慮避險衍商評價；「十年匯率均價法」是以十年平均匯率作為評價基準；「遞延資產法」是當外匯價格變動準備金歸零時，允許匯損「掛帳」，但這兩者在會計準則上都不一定能成，以及「currency overlay」，是匯率覆蓋法，即扣除外準金的淨匯損轉列其他綜合損益（OCI），就不影響損益表，只會改變淨值。

