中信銀「閱讀 MVP」 今開跑

中信銀主辦結合閱讀及運動的公益活動「2025閱讀MVP」22日起跑，攜手台北市、新北市、桃園市共164家市立圖書館及五所大學，合作推出借書換票活動，總計提供6,000張新北中信特攻籃球隊2025-2026球季例行賽主場門票兌換券。

中國信託銀行長期支持體育公益，十年來與全台灣公共圖書館合作，足跡遍布全台17縣市，267家圖書館、九所大學，累計帶動逾30萬本書借閱，持續鼓勵民眾養成善用公共圖書館資源，透過借書換票進場支持台灣職業運動發展，搭起閱讀與運動的橋梁。借書兌換中信特攻主場門票兌換券活動邁入第四年，民眾與學生參與踴躍，今年10月22日至12月21日止，民眾至雙北及桃園市立圖書館、五所合作大學師生於校內圖書館完成借閱任務，皆可兌換門票兌換券二張。

中信銀行表示，今年票券全面數位化，民眾可事先線上選擇場次、挑選線人席任一區域後自由入座，免於售票窗口排隊兌換即可輕鬆入場。台北市及桃園市立圖書館採用「閱讀存摺」系統，民眾借書即可累積點數，使用10點並填寫活動問卷便能兌換門票；新北市立圖書館兌換規定為借閱五本書並填寫活動問卷。不僅公共圖書館，包括國立政治大學、國立臺灣師範大學、天主教輔仁大學、東吳大學及國立臺北科技大學等五所大學師生在校內圖書館借閱三本書，亦能獲得二張門票兌換券。

「2025閱讀MVP」特別邀請中信兄弟棒球隊許基宏、中信特攻籃球隊黃泓瀚及中信飛牡蠣電競戰隊沈宗樺（Driver）三位職業運動選手擔任年度代言人，號召民眾體驗閱讀和運動的樂趣。除了借書換票活動，中信銀行也於11月1日下午2時率先於新北市立圖書館總館舉辦親子理財講座，邀請大小朋友一起輕鬆學理財，後續亦將前進大學校園舉辦分享會，詳細分館名單及活動可參考「閱讀MVP」活動臉書www.facebook.com/CTBCReadforSports。