快訊

今晨「沿海巨浪告警」國家級警報響 已觀測到7.5米浪高

中信銀「閱讀 MVP」 今開跑

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中信特攻球員黃泓瀚（右）與謝亞軒（左）共同為「2025閱讀MVP」借書換票活動宣傳。中信銀／提供
中信特攻球員黃泓瀚（右）與謝亞軒（左）共同為「2025閱讀MVP」借書換票活動宣傳。中信銀／提供

中信銀主辦結合閱讀及運動的公益活動「2025閱讀MVP」22日起跑，攜手台北市、新北市、桃園市共164家市立圖書館及五所大學，合作推出借書換票活動，總計提供6,000張新北中信特攻籃球隊2025-2026球季例行賽主場門票兌換券。

中國信託銀行長期支持體育公益，十年來與全台灣公共圖書館合作，足跡遍布全台17縣市，267家圖書館、九所大學，累計帶動逾30萬本書借閱，持續鼓勵民眾養成善用公共圖書館資源，透過借書換票進場支持台灣職業運動發展，搭起閱讀與運動的橋梁。借書兌換中信特攻主場門票兌換券活動邁入第四年，民眾與學生參與踴躍，今年10月22日至12月21日止，民眾至雙北及桃園市立圖書館、五所合作大學師生於校內圖書館完成借閱任務，皆可兌換門票兌換券二張。

中信銀行表示，今年票券全面數位化，民眾可事先線上選擇場次、挑選線人席任一區域後自由入座，免於售票窗口排隊兌換即可輕鬆入場。台北市及桃園市立圖書館採用「閱讀存摺」系統，民眾借書即可累積點數，使用10點並填寫活動問卷便能兌換門票；新北市立圖書館兌換規定為借閱五本書並填寫活動問卷。不僅公共圖書館，包括國立政治大學、國立臺灣師範大學、天主教輔仁大學、東吳大學及國立臺北科技大學等五所大學師生在校內圖書館借閱三本書，亦能獲得二張門票兌換券。

「2025閱讀MVP」特別邀請中信兄弟棒球隊許基宏、中信特攻籃球隊黃泓瀚及中信飛牡蠣電競戰隊沈宗樺（Driver）三位職業運動選手擔任年度代言人，號召民眾體驗閱讀和運動的樂趣。除了借書換票活動，中信銀行也於11月1日下午2時率先於新北市立圖書館總館舉辦親子理財講座，邀請大小朋友一起輕鬆學理財，後續亦將前進大學校園舉辦分享會，詳細分館名單及活動可參考「閱讀MVP」活動臉書www.facebook.com/CTBCReadforSports

圖書館 中信

延伸閱讀

MLB／史布林格致勝轟讓出MVP 藍鳥教頭盛讚小葛是球隊門面

新北三芝圖書館115年啟用 打造北海岸度假書室

埔里添閱讀場域 普天圖書館相隔10年重飄書香

MLB／腦袋跟不上大谷翔平二刀流 山本談MVP：理所當然他太帥

相關新聞

金總發表2025年《白皮書》 金融業喊降稅衝亞資中心

金融總會通過2025年金融建言白皮書，業者喊降六項稅制，有半數跟推動亞資中心有關，一、國際資產管理業者來台落地營運，盼有...

壽險公會今開會談外匯避險 對四大方案進行探討

壽險業近期為了降低外匯避險成本，特別組成專案小組多次開會討論方案，力拚10月底送交金管會審議。據了解，壽險公會將於今（2...

受惠於 AI 供應鏈的出口貢獻 星展上修今年 GDP 成長至5.6%

今年AI成長動能強勁，台灣受惠於AI供應鏈的出口貢獻，星展集團將2025年台灣GDP成長預測，自原先的4%上修至5.6%...

一銀公平待客 成效卓著

第一銀行秉持「顧客至上，服務第一」的經營理念，以公平待客為企業核心文化，今年第五度榮獲金管會績優肯定，且連續四年評比為前...

兆豐銀金融友善 優等生

兆豐銀行秉持待客如親的核心精神，長期推動公平待客與金融友善服務，致力打造以客為本的服務文化，憑藉全行上下的努力與制度化推...

中信銀「閱讀 MVP」 今開跑

中信銀主辦結合閱讀及運動的公益活動「2025閱讀MVP」22日起跑，攜手台北市、新北市、桃園市共164家市立圖書館及五所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。