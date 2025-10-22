快訊

經濟日報／ 記者廖珮君戴玉翔邱琮皓／台北報導
金融總會通過2025年金融建言白皮書，業者喊降六項稅制。圖為金總理事長、兆豐金董事長董瑞斌。記者朱漢崙／攝影
金融總會通過2025年金融建言白皮書，業者喊降六項稅制。圖為金總理事長、兆豐金董事長董瑞斌。記者朱漢崙／攝影

金融總會通過2025年金融建言白皮書，業者喊降六項稅制，有半數跟推動亞資中心有關，一、國際資產管理業者來台落地營運，盼有稅賦誘因，二、私募股權基金適用產創條例課稅，三、建構合理的證交稅，壯大股市吸引外資。

另三項包括公司債、金融債、債券ETF等三項商品，建議課證交稅可繼續停徵十年，從2027年元旦停徵到2036年底止，債券主動式ETF也繼續停徵證交稅；金融營業稅降到2%；免除金融業銀錢收據印花稅。

對此，財政部官員回應，金融營業稅去年政策已經定案，未來會持續關注國際稅制的發展；至於印花稅的部分，涉及地方財源，須審慎評估。

金融建言白皮書期中報告是在7月底出爐，昨（21）日公告已拍板定案的建言。

緊接著，年底前金總將會領銜各大公會拜會金管會討論，若涉及跨部會，再由金總發文轉給各部會。

2025年金融建言白皮書涵蓋強化金融韌性、促進金融市場發展、金融科技創新、推動金融永續、及優化金融監理法規制度等五大主題，共33項建言、51項具體建議作法，應是近年建言中較多者。

又以爭取金融稅賦是業者的共識。今年新加入的會計師公會就建議，符合條件的國際資產公司、及家辦來台設點，可放寬「實際管理處所」認定，僅就臺灣境內提供資產管理與投資服務所得課稅即可。

公會指出，星港都採符合規模與在地營運條件的基金，提供投資所得免稅與全球所得排除待遇，藉此有效吸引資產管理業者落地。臺灣現行制度若將基金實際管理處認定為境內，須就全球所得課稅，恐抑制來台意願。

會計師公會也建議參照各國對有限合夥的課稅方式，放寬有限合夥私募股權基金適用「產業創新條例」穿透式課稅的資格及條件，可放寬出資額及投資比重等限制，讓更多有限合夥基金得享穿透課稅待遇，以吸引國際資金。

現行制度是將有限合夥與合夥人分別課稅，形成雙重課稅，削弱投資誘因。國際多採穿透課稅，即僅就合夥人收益課稅，可降低投資成本。

最後是券商公會盼有合理穩定的證交稅，壯大股市、提升國際競爭力才是邁向亞資中心的重要基礎。

金總發表2025年《白皮書》 金融業喊降稅衝亞資中心

