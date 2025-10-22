兆豐銀金融友善 優等生

兆豐銀行秉持待客如親的核心精神，長期推動公平待客與金融友善服務，致力打造以客為本的服務文化，憑藉全行上下的努力與制度化推動，榮獲金管會2025年「金融服務業公平待客原則評核」中榮登銀行業排名前25%的佳績，展現兆豐銀行在金融消費者保護與公平服務上的卓越成果。

兆豐銀設立「關懷暨公平待客委員會」，由總經理擔任會議召集人，定期檢視公平待客、金融友善或重大客訴爭議，就相關落實情形進行檢討與修正，確保所有客戶申訴案件均於維護客戶權益前提下經過妥善處理，落實公平待客原則。

兆豐銀客服中心針對客戶提出之意見，如實反映至權責單位，以利評估有無調整或優化之機會，並每月抽查全行客服中心（含電銷中心）對客戶服務之音檔，確保服務完整度，且適時針對客訴事件對客服同仁進行教育訓練。

兆豐銀訂定《消費者申訴及客戶反映案件管理須知》，明訂處理消費者申訴及客戶反映案件之考評管理，自2023年起總處相關業務主政部門績效考評KPI新增「公平待客評鑑情形」考核指標，以有效推動公平待客原則相關政策，落實執行消費者保護。

兆豐銀行為首家於全體分行均加入失智友善組織的公股銀行，率先於分行設置「樂智友善服務區」，提供疑似失智、高齡長者及身心障礙客戶洽談業務之專屬服務區域，更持續提供各種金融友善服務，目前已在國內108家分行ATM增設無障礙語音功能，是首家加裝感應報讀設備的公股銀行，協助視障人士輕鬆定位並完成交易。此外，為方便輪椅使用者操作各項功能，於ATM加裝第二輔助螢幕，大幅提升身障客戶的交易便利性。