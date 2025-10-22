快訊

今晨「沿海巨浪告警」國家級警報響 已觀測到7.5米浪高

兆豐銀金融友善 優等生

經濟日報／ 記者黃登榆／台北報導
兆豐銀行榮登公平待客前25%，持續以行動落實金融友善，發揮公平待客精神。兆豐銀行／提供
兆豐銀行榮登公平待客前25%，持續以行動落實金融友善，發揮公平待客精神。兆豐銀行／提供

兆豐銀行秉持待客如親的核心精神，長期推動公平待客與金融友善服務，致力打造以客為本的服務文化，憑藉全行上下的努力與制度化推動，榮獲金管會2025年「金融服務業公平待客原則評核」中榮登銀行業排名前25%的佳績，展現兆豐銀行在金融消費者保護與公平服務上的卓越成果。

兆豐銀設立「關懷暨公平待客委員會」，由總經理擔任會議召集人，定期檢視公平待客、金融友善或重大客訴爭議，就相關落實情形進行檢討與修正，確保所有客戶申訴案件均於維護客戶權益前提下經過妥善處理，落實公平待客原則。

兆豐銀客服中心針對客戶提出之意見，如實反映至權責單位，以利評估有無調整或優化之機會，並每月抽查全行客服中心（含電銷中心）對客戶服務之音檔，確保服務完整度，且適時針對客訴事件對客服同仁進行教育訓練。

兆豐銀訂定《消費者申訴及客戶反映案件管理須知》，明訂處理消費者申訴及客戶反映案件之考評管理，自2023年起總處相關業務主政部門績效考評KPI新增「公平待客評鑑情形」考核指標，以有效推動公平待客原則相關政策，落實執行消費者保護。

兆豐銀行為首家於全體分行均加入失智友善組織的公股銀行，率先於分行設置「樂智友善服務區」，提供疑似失智、高齡長者及身心障礙客戶洽談業務之專屬服務區域，更持續提供各種金融友善服務，目前已在國內108家分行ATM增設無障礙語音功能，是首家加裝感應報讀設備的公股銀行，協助視障人士輕鬆定位並完成交易。此外，為方便輪椅使用者操作各項功能，於ATM加裝第二輔助螢幕，大幅提升身障客戶的交易便利性。

客戶 消費者 客服

延伸閱讀

中壢母女操作ATM邊講電話 警察追問原因急勸阻

影／台中車手郵局ATM提款共提領21萬 不知背後是警察被逮羈押

承包巡防艇採購案...慶富詐兆豐銀1.1億元 董座陳慶男再判囚5年4月

失聯移工當車手中秋前夕台中ATM領現金 遭逮並羈押

相關新聞

金總發表2025年《白皮書》 金融業喊降稅衝亞資中心

金融總會通過2025年金融建言白皮書，業者喊降六項稅制，有半數跟推動亞資中心有關，一、國際資產管理業者來台落地營運，盼有...

壽險公會今開會談外匯避險 對四大方案進行探討

壽險業近期為了降低外匯避險成本，特別組成專案小組多次開會討論方案，力拚10月底送交金管會審議。據了解，壽險公會將於今（2...

受惠於 AI 供應鏈的出口貢獻 星展上修今年 GDP 成長至5.6%

今年AI成長動能強勁，台灣受惠於AI供應鏈的出口貢獻，星展集團將2025年台灣GDP成長預測，自原先的4%上修至5.6%...

一銀公平待客 成效卓著

第一銀行秉持「顧客至上，服務第一」的經營理念，以公平待客為企業核心文化，今年第五度榮獲金管會績優肯定，且連續四年評比為前...

兆豐銀金融友善 優等生

兆豐銀行秉持待客如親的核心精神，長期推動公平待客與金融友善服務，致力打造以客為本的服務文化，憑藉全行上下的努力與制度化推...

中信銀「閱讀 MVP」 今開跑

中信銀主辦結合閱讀及運動的公益活動「2025閱讀MVP」22日起跑，攜手台北市、新北市、桃園市共164家市立圖書館及五所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。