一銀公平待客 成效卓著

第一銀行秉持「顧客至上，服務第一」的經營理念，以公平待客為企業核心文化，今年第五度榮獲金管會績優肯定，且連續四年評比為前25％名單之殊榮，彰顯保障消費者權益、強化金融服務品質與致力於ESG（環境、社會、公司治理）發展的卓越表現。

第一銀行董事會與高階管理人員高度重視公平待客原則之實踐，除導入ISO 10002客訴品質管理系統，落實客訴陳報機制外，更親赴客服中心與客戶直接互動，傾聽客戶需求，領導員工實踐公平待客精神。

為因應不斷翻新的詐騙手法，第一銀行也透過嚴謹開戶與定期審查機制遏止不法活動，運用人工智慧提升反詐成效，透過建置「AI警示帳戶預警模型」自動化分析大量數據與用戶行為模式，以偵測任何可疑活動；此外，也積極推動反詐騙宣導，繼2024年至大學院校宣導後，2025年再走入鄰里鄉區，宣導防詐技巧與金融知識，同時透過多元社群平台以貼文、影片等加強宣導，降低民眾受騙風險以保障財產安全。

在深化金融科技應用方面，第一銀行建置數據分析雲端平台，掌握AI服務創新的先機，藉由科技與數據設計靈活多元的金融服務，如「第e數速貸」、「第e理財網」等，提供貼近客戶需求的個人化服務體驗。

為強化對弱勢之照顧與關懷，第一銀行持續優化無障礙金融服務，廣設「友善服務櫃檯」及容膝式ATM，適時提供身心障礙者、高齡客戶等族群完善的金融服務，以實現金融平權及金管會公平待客之精神。

展望未來，第一銀行將貫徹顧客至上與誠信經營核心理念，強化客戶體驗與信任，致力於數位轉型過程中兼顧金融包容性，打造公允可及的金融環境，實現普惠金融願景，成為客戶心目中最值得信賴的金融夥伴。