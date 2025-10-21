鼓勵壽險業海外逾20兆元資金回台 金管會三大鬆綁10月上路

金管會保險局統計，截至去年底，壽險業資產規模高達36.9億元，其中有近七成資金投資海外。保險局副局長蔡火炎21日於「引導大眾資金投入公共建設論壇」指出，為了鼓勵保險業擴大資金投入公共建設，金管會已在9月底完成預告相關辦法，預計10月完成修法，主要有三大放寬，一是放寬投資總額，從保險業資金10％提高到15%，預期可增加1.63兆元的資金；二是擴大保險業可投資範圍，三是放寬辦理投資資金和範圍。

蔡火炎表示，壽險業在銷售保單多以長期保單為主，過去因壽險業銷售了較多高預定利率的保單，造成資金成本包袱沉重，截至目前壽險業的負債平均資金成本約3％～4％，保險業收取保費後做資金運用要考量幾個原則，一是安全，因為將來有給付需要，二是收益率，要和資金成本匹配，三是流動性，若有大量給付時需要可以直接變現。

蔡火炎說，從資產負債管理匹配的角度來看，要考慮存續期間的搭配，報酬率要能匹配資金成本，並做到風險控管，匹配保險業的長期負債，基於上述考量，適合保險業投資的案源條件需符合自償性佳、具長期穩定現金流量、合理報酬率、案件投資風險可控，以及政策具穩定性及可預測性等六大條件。

壽險業的海外投資比重高達七成，造成資產與負債不匹配，為鼓勵保險業資金留台、投入公共建設，金管會在監理措施層面也有進展，蔡火炎表示，金管會已在9月底完成預告「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」，並預計於10月完成修法，該辦法主要有三大放寬，一是放寬投資總額，從原本的10％提高到15％，若以今年第2季保險業可運用資金32.5兆元計算，預期可增加1.63兆元的資金。

二是擴大保險業可投資範圍，納入依照促參法或其他法令辦理的公共建設、政府核定的基礎建設等，保險業可透過直接投資或間接投資公建，例如，直接投資公共建設可適用1.28％金管會調降過後的風險係數，若涵蓋到五加二（智慧機械、亞洲．矽谷、生技醫藥、綠能科技、國防及循環經濟）或六大核心產業，則適用17.2％風險係數，投資到非五加二和六大核心產業的創投部分，適用33.75%風險係數。

三是放寬辦理投資金額和範圍，像是基礎建設與公共投資辦理投資金額從5億元提升到10億元、促參案件從10億元提升到20億元，其他則從5,000萬元提升到1億元等，另對於已核定的環評投資案免事前審查，可採備查方式處理。

蔡火炎解釋說，依照促參法或其他法令規定辦理的公共建設都算在內，若保險業者針對潛在的投資標的有疑問，也可向主管機關釐清後，視情況適用1.28%的風險係數。

壽險公會副理事長莊中慶則認為，修法將擴大保險業可投資金額與案源，並維持合理的風險係數，有助於提升業者投入公建的意願，未來也希望能有更多長期可投資標的，像是ITC運算中心、智慧倉儲等。