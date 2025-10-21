金管會提醒：善用保單介入權 保障不中斷

保戶若因債務無法償還，保單遭法院扣押，恐失去原有的保障。金管會提醒，民眾可行使「保單介入權」，讓符合資格的家屬或受益人介入，替債務人還債，藉此維持保險契約效力，避免失去保障。

可行使「保單介入權」保單包括年金險、及不含小額終老的壽險。

依規定，當要保人為債務人，其人壽或年金保險的解約金債權遭扣押、破產或進入清算、更生程序時，具「保險利益」者，得以書面取得要保人與被保險人同意後，向法院或指定機關支付預計解約金額度，並通知保險公司行使介入權，成為新要保人，使保單繼續有效。

白話文意思是，要保人欠債、保單遭強制執行時，「介入權人」可替要保人還債，讓保單繼續有效。

那麼，誰有資格擔任介入權人？保險局副局長陳清源說，有三類人，包括一、對被保險人有保險利益者，例如被保險人本人、或其家屬，二、要保人具名指定的受益人，三、要保人、被保險人的配偶、父母或子女。

陳清源提醒，行使保單介入權須於收到扣押命令或破產公告3個月內完成。若未及時申請，保障恐遭終止。

民眾除可透過與債權人協商或依法聲明異議外，應善用保單介入權機制，由家屬代償相當金額，以確保人壽或年金保險保障不中斷。