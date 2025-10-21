SUPER SHOW 10即將登場 國泰世華銀行加碼信用卡友專屬福利

距離「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR – SUPER SHOW 10」巡迴演唱會台北場倒數不到一個月，國泰世華銀行繼8月宣布卡友搶先購票權後，再推出兩大專屬活動，包括與韓系電商合作，推出滿額購抽門票活動；並將於11月推出限時加碼回饋。

「SUPER SHOW 10」將於11月14日、11月15日、11月16日於台北大巨蛋盛大登場，這場全球巡演是SUPER JUNIOR慶祝出道20周年的重磅活動。國泰世華與Coupang酷澎合作，10月20日至10月30日期間，持國泰世華信用卡(不含簽帳金融卡) 於Coupang酷澎台灣消費，單筆滿1,500元即享演唱會門票抽獎資格。

此外，國泰世華銀推出CUBE信用卡加碼活動，11月1日至11月16日期間，卡友可於CUBE App領取加碼優惠券，並於指定通路刷CUBE信用卡消費，可享加碼最高10%小樹點(信用卡)回饋。透過專屬活動，讓粉絲在造訪偶像愛店的同時，還能享有高額消費回饋。