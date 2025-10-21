快訊

淹沒道路！花蓮馬太鞍溪新堰塞湖晚間9時許溢流 台9線便道遭沖毀

蕭邦鋼琴大賽台裔奪冠！世界最強鋼琴為何都是亞洲人？

新壽掰掰？傳北市府「祕密基地」備案曝光 輝達已放棄T17、T18

聽新聞
0:00 / 0:00

SUPER SHOW 10即將登場 國泰世華銀行加碼信用卡友專屬福利

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
迎接 SUPER SHOW 10，國泰世華銀行不只在各大商圈推播影片為 SUPER JUNIOR應援，更推出滿額購抽門票活動，以及提供特選商店信用卡限時加碼回饋。圖／國泰世華銀行提供
迎接 SUPER SHOW 10，國泰世華銀行不只在各大商圈推播影片為 SUPER JUNIOR應援，更推出滿額購抽門票活動，以及提供特選商店信用卡限時加碼回饋。圖／國泰世華銀行提供

距離「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR – SUPER SHOW 10」巡迴演唱會台北場倒數不到一個月，國泰世華銀行繼8月宣布卡友搶先購票權後，再推出兩大專屬活動，包括與韓系電商合作，推出滿額購抽門票活動；並將於11月推出限時加碼回饋。

「SUPER SHOW 10」將於11月14日、11月15日、11月16日於台北大巨蛋盛大登場，這場全球巡演是SUPER JUNIOR慶祝出道20周年的重磅活動。國泰世華與Coupang酷澎合作，10月20日至10月30日期間，持國泰世華信用卡(不含簽帳金融卡) 於Coupang酷澎台灣消費，單筆滿1,500元即享演唱會門票抽獎資格。

此外，國泰世華銀推出CUBE信用卡加碼活動，11月1日至11月16日期間，卡友可於CUBE App領取加碼優惠券，並於指定通路刷CUBE信用卡消費，可享加碼最高10%小樹點(信用卡)回饋。透過專屬活動，讓粉絲在造訪偶像愛店的同時，還能享有高額消費回饋。

國泰世華 信用卡 消費 Super Junior

延伸閱讀

SUPER JUNIOR粉絲必看！國泰世華銀行加碼 信用卡友最高10%回饋

國泰金公告鄧崇儀正式獲准擔任國泰世華銀行總經理

別急著領獎！「假財政部」中獎信藏陷阱 連輸錯密碼都能成功登入

何時能用Apple Pay刷進北捷？外界敲碗問進度 蔣萬安這樣說

相關新聞

獨／三商美邦呈「雙龍搶珠」將在本周四出價 交易規模上看180億

三商美邦人壽花落誰家出現雙龍搶珠，決戰就在本周四。據可靠消息人士透露，三商美邦的潛在買家在完成實地查核之後，已進入最後「...

鼓勵壽險業海外逾20兆元資金回台 金管會三大鬆綁10月上路

金管會保險局統計，截至去年底，壽險業資產規模高達36.9億元，其中有近七成資金投資海外。保險局副局長蔡火炎21日於「引導...

SUPER SHOW 10即將登場 國泰世華銀行加碼信用卡友專屬福利

距離「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR – SUPER SHOW 10」巡迴演唱會台...

SUPER JUNIOR粉絲必看！國泰世華銀行加碼 信用卡友最高10%回饋

距離《SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR – SUPER SHOW 10》巡迴演唱會臺...

行動滿周年！金管會：綠金達標率78% 六大新任務拚淨零

金管會推動「綠色及轉型金融行動方案」屆滿一年，今天宣布成績單。到2025年8月底，金融機構綠色及永續授信、永續債與保險業...

金管會：綠色投融資達標率78% 揭未來6大工作

金管會公布綠色及轉型金融行動方案滿1週年成果，金管會指出，2030年目標綠色投融資規模達新台幣6兆元，目前達標率78%；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。