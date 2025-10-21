SUPER JUNIOR粉絲必看！國泰世華銀行加碼 信用卡友最高10%回饋

距離《SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR – SUPER SHOW 10》巡迴演唱會臺北場倒數不到一個月，喜愛SUPER JUNIOR的卡友福利再加一！國泰世華銀行繼8月宣布卡友搶先購票權後，再推出兩大專屬活動，包括與韓系電商合作，推出滿額購抽門票活動；並將於11月推出限時加碼回饋。國泰世華指出，《SUPER SHOW 10》巡演不僅對SUPER JUNIOR意義重大，更是韓國流行音樂歷史重要里程碑，因此推出多檔活動，與SUJU粉絲共同響應盛會。

《SUPER SHOW 10》將於11月14日、11月15日、11月16日於臺北大巨蛋盛大登場，這場全球巡演是SUPER JUNIOR慶祝出道20周年的重磅活動。為提供粉絲有更多進場欣賞偶像風采的機會，國泰世華與Coupang酷澎合作，10月20日至10月30日期間，持國泰世華信用卡（不含簽帳金融卡）於Coupang酷澎台灣消費，單筆滿$1,500即享演唱會門票抽獎資格，讓卡友購買喜愛的商品之餘，還有機會獲得演唱會門票，到現場為偶像應援，活動詳情請洽國泰世華銀行官方網站。

此外，國泰世華觀察到台灣有多家SUPER JUNIOR成員的愛店，特地推出CUBE信用卡加碼活動，11月1日至11月16日期間，卡友可於CUBE App領取加碼優惠券，並於指定通路刷CUBE信用卡消費，可享加碼最高10%小樹點（信用卡）回饋。透過專屬活動，讓粉絲在造訪偶像愛店的同時，還能享有高額消費回饋。

秉持「以客戶為中心」的理念，國泰世華以滿足卡友全方位需求為出發點，除了日常消費場景提供隨選優惠，更持續發展卡友專屬的尊榮體驗。尤其近年為滿足追星卡友需求，國泰世華陸續贊助多場重磅經典的演出活動，並提供卡友獨家購票權益及附加服務，打造卡友「優先、優質、優惠」三者兼具的持卡體驗。未來，國泰世華也將推動金融與生活的整合創新，為客戶帶來更豐富、多元的金融生活體驗。活動網頁詳見國泰世華銀行官網。