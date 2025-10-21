行動滿周年！金管會：綠金達標率78% 六大新任務拚淨零

金管會推動「綠色及轉型金融行動方案」屆滿一年，今天宣布成績單。到2025年8月底，金融機構綠色及永續授信、永續債與保險業綠能投資合計達4.68兆元，完成2030年6兆元目標的78%，展現金融業支持低碳轉型的強勁動能。

金管會指出，為引導金融資源流向低碳轉型領域，2024年底已與相關部會共同發布第二版《永續經濟活動認定參考指引》及《轉型計畫建議涵蓋事項》，提供業者具體依循架構。為協助企業與金融業理解實務操作，金管會並舉辦18場宣導會，持續滾動修正內容。

在資料基礎建設方面，聯徵中心建置「金融業氣候實體風險資訊整合平台」，今年推出J14工廠氣候風險與GIS查詢功能，協助金融機構以地理資料檢視氣候風險。此外，也增設「自然相關實體風險資料」專區，支持業者進行自然風險評估。

在轉型與揭露面，上市櫃公司溫室氣體盤查揭露率已達88%，金融業亦蒐集近4,000家企業ESG排放資料；永續報告書部分，自2026年起，金控子公司得併入母公司報告書揭露，減輕遵循負擔。金管會並鼓勵金融業揭露範疇三碳排與減碳方法，提升資訊透明度。

在人才培育上，永續金融證照自2024年啟動，截至今年9月底，已有3.9萬人通過基礎測驗，近九成為金融業者，另有近900人取得進階證照。自2025年7月起更開放電腦應試，提升便利性。

此外，永續金融先行者聯盟帶領業界建立「金融業淨零推動工作平台」，研議金融碳排資訊數位化與自然風險評估資料庫。第二屆永續金融評鑑已於去年底公布，第三屆初評於今年5月啟動，預計2026年初公布結果，第四屆指標亦將於近期發布。

展望未來，金管會鎖定六大工作重點：

一、2026年前發布第三版《永續經濟活動認定參考指引》，擴大產業範圍並鼓勵銀行攜手中小企業推動碳盤查； 二、自明年起提供永續及綠色金融補助方案； 三、針對高碳排產業強化轉型說明會； 四、與環境部、經濟部合作，參考日本模式推動部門別減碳路徑； 五、規劃綠色證券、指數及相關商品，深化永續投資市場； 六、鼓勵金融業依TNFD架構試行自然相關財務揭露。

金管會強調，將持續滾動檢討政策，結合跨部會與產業力量，深化綠色資金供給，助力臺灣邁向2050淨零永續目標。