快訊

花蓮燕子口堰塞湖危機未解 秀林鄉5地區明天停班停課

前台大婦科名醫鄭文芳被控下藥性侵3女棄保潛逃 今押解返台法院裁押

士林地院旁起火！消防急派員撲救 起火原因待查

行動滿周年！金管會：綠金達標率78% 六大新任務拚淨零

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會推動「綠色及轉型金融行動方案」屆滿一年，今天宣布成績單。到2025年8月底，金融機構綠色及永續授信、永續債與保險業綠能投資合計達4.68兆元，完成2030年6兆元目標的78%，展現金融業支持低碳轉型的強勁動能。

金管會指出，為引導金融資源流向低碳轉型領域，2024年底已與相關部會共同發布第二版《永續經濟活動認定參考指引》及《轉型計畫建議涵蓋事項》，提供業者具體依循架構。為協助企業與金融業理解實務操作，金管會並舉辦18場宣導會，持續滾動修正內容。

在資料基礎建設方面，聯徵中心建置「金融業氣候實體風險資訊整合平台」，今年推出J14工廠氣候風險與GIS查詢功能，協助金融機構以地理資料檢視氣候風險。此外，也增設「自然相關實體風險資料」專區，支持業者進行自然風險評估。

在轉型與揭露面，上市櫃公司溫室氣體盤查揭露率已達88%，金融業亦蒐集近4,000家企業ESG排放資料；永續報告書部分，自2026年起，金控子公司得併入母公司報告書揭露，減輕遵循負擔。金管會並鼓勵金融業揭露範疇三碳排與減碳方法，提升資訊透明度。

在人才培育上，永續金融證照自2024年啟動，截至今年9月底，已有3.9萬人通過基礎測驗，近九成為金融業者，另有近900人取得進階證照。自2025年7月起更開放電腦應試，提升便利性。

此外，永續金融先行者聯盟帶領業界建立「金融業淨零推動工作平台」，研議金融碳排資訊數位化與自然風險評估資料庫。第二屆永續金融評鑑已於去年底公布，第三屆初評於今年5月啟動，預計2026年初公布結果，第四屆指標亦將於近期發布。

展望未來，金管會鎖定六大工作重點：

一、2026年前發布第三版《永續經濟活動認定參考指引》，擴大產業範圍並鼓勵銀行攜手中小企業推動碳盤查；

二、自明年起提供永續及綠色金融補助方案；

三、針對高碳排產業強化轉型說明會；

四、與環境部、經濟部合作，參考日本模式推動部門別減碳路徑；

五、規劃綠色證券、指數及相關商品，深化永續投資市場；

六、鼓勵金融業依TNFD架構試行自然相關財務揭露。

金管會強調，將持續滾動檢討政策，結合跨部會與產業力量，深化綠色資金供給，助力臺灣邁向2050淨零永續目標。

金融業 金管會 平台 減碳 綠能

延伸閱讀

寶林茶室案後北市要求店家強制貼責任險保單 議員：店家憂個資外洩

金管會：保險業資產逾36兆 鼓勵民間資金投入公建

公墓轉型！桃園楊梅富豐公園啟用 千萬打造全齡化設計

金融友善領航 凱基證再獲金管會公平待客評核前25％佳績

相關新聞

獨／三商美邦呈「雙龍搶珠」將在本周四出價 交易規模上看180億

三商美邦人壽花落誰家出現雙龍搶珠，決戰就在本周四。據可靠消息人士透露，三商美邦的潛在買家在完成實地查核之後，已進入最後「...

SUPER SHOW 10即將登場 國泰世華銀行加碼信用卡友專屬福利

距離「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR – SUPER SHOW 10」巡迴演唱會台...

SUPER JUNIOR粉絲必看！國泰世華銀行加碼 信用卡友最高10%回饋

距離《SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR – SUPER SHOW 10》巡迴演唱會臺...

行動滿周年！金管會：綠金達標率78% 六大新任務拚淨零

金管會推動「綠色及轉型金融行動方案」屆滿一年，今天宣布成績單。到2025年8月底，金融機構綠色及永續授信、永續債與保險業...

金管會：綠色投融資達標率78% 揭未來6大工作

金管會公布綠色及轉型金融行動方案滿1週年成果，金管會指出，2030年目標綠色投融資規模達新台幣6兆元，目前達標率78%；...

市場缺乏明確指引 新台幣震盪小貶收30.691元

台股漲勢收斂，仍創下收盤新高，外資則轉為雙向操作，新台幣缺乏有力支撐，今天震盪翻貶，收盤收在30.691元，貶值4.1分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。