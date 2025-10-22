金管會：挖掘優質新創

「亞洲創新籌資平台」昨（21）日正式啟動，象徵政府推動「亞洲資產管理中心」的策略邁入新里程碑。金管會副主委莊琇媛致詞時表示，此平台將成為一座「橋梁」，挖掘更多具備國際競爭力、能成為「明日之星」的優質新創，最終目標是推動台灣金融服務業的全面升級。

「亞洲創新籌資平台」目標是連結國際資金、壯大台灣新創，啟動儀式現場貴賓雲集，金管會、國發會及眾多金融機構、創投基金與學術界代表齊聚一堂，共同見證台灣金融市場迎向創新與國際化的重要時刻。

莊琇媛表示，「亞洲創新籌資平台」是建構「亞洲資產管理中心」不可或缺的關鍵一環。台灣擁有豐沛的民間儲蓄與超額儲蓄，這股龐大資金需要有效引導，才能挹注到具有潛力的新創產業，進而創造更大的產業效益。

證交所總經理李愛玲與櫃買中心總經理陳麗卿透過AI主播進行現場對話，呈現資本市場導入AI的新樣貌，展現數位轉型的行動力，也體現制度升級與科技應用並進的方向；現場亦設置交流與展示區，聚焦12家決選團隊的技術與商模等面向，讓企業、投資人與新創能即時對接。

「亞洲創新籌資平台」啟動後，隨即展開為期一天的「產業創新日」論壇及「亞洲創新盃決賽Demo Pitch」活動。這場產、官、學、研界的盛會，意在為新創業者解決核心的「募資痛點」，共同探討台灣新創如何面對國際競爭與資金挑戰。

「亞洲創新盃決賽Demo Pitch」則將活動氣氛推向高潮。入圍的優秀新創團隊，涵蓋AI、數位雲端、衛星通訊、精準醫療等前瞻領域，向台下國內外知名創投（VC）與私募股權基金（PE）展示其創新產品與商業模式。

整體而言，「亞洲創新籌資平台」的啟動，代表台灣資產管理中心戰略從金融鬆綁擴展到產業驅動。