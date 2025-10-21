金管會：綠色投融資達標率78% 揭未來6大工作

快訊

中央社／ 台北21日電
金管會公布綠色及轉型金融行動方案滿1週年成果，金管會指出，2030年目標綠色投融資規模達新台幣6兆元，目前達標率78%。聯合報系資料照
金管會公布綠色及轉型金融行動方案滿1週年成果，金管會指出，2030年目標綠色投融資規模達新台幣6兆元，目前達標率78%；未來將著手規劃第3版「永續經濟活動認定參考指引」，並鼓勵金融業與更多中小企業議和，推動中小企業進行碳盤查。

金管會2024年10月發布綠色及轉型金融行動方案，今天說明相關成果。

金管會金融市場發展及創新處處長胡則華在例行記者會上指出，第1，資金面部分，截至今年8月底，金融機構綠色授信餘額達1兆9602億元、永續績效連結授信1兆8525億元、國內永續發展債券累計發行277檔（金額達8121億元）、保險業投資綠能電廠金額達589億元，合計4兆6838億元，已達到2030年6兆元目標的78%。

至於是否有望提前達標，胡則華說明，不確定能否提前達標，金融業持續努力進行。

第2，金管會與相關部會2024年12月31日共同公告第2版「永續經濟活動認定參考指引」及「轉型計畫建議涵蓋事項」；第3，在資料面，為協助金融機構評估氣候實體風險並強化風險分析能力，聯徵中心已建置「金融業氣候實體風險資訊整合平台」，今年4月進一步推出GIS查詢服務，協助金融機構以地址檢索區域氣候風險值。

第4，永續金融證照自2024年第1季啟動，並陸續開辦基礎能力與進階能力課程。截至9月底，已有3萬9757人通過基礎能力測驗，另有894人取得進階能力證照。

第5，永續金融先行者聯盟召集的「金融業淨零推動工作平台」，2025年帶領金融業參考國際倡議、訂定發布永續金融證照推廣指南，並推廣台灣綠色與轉型金融成果。

媒體關注下一階段規劃，胡則華說明未來6大工作項目。第1，明年規劃第3版「永續經濟活動認定參考指引」，納入更多產業，也會鼓勵銀行報送企業客戶問卷資料，鼓勵金融業跟更多中小企業議和，帶動中小企業進行碳盤查；第2，明年開始針對永續金融、綠色金融活動提供補助方案；第3，金管會針對高碳排、待轉型產業，也會增加說明會。

胡則華指出，第4，永續金融先行者聯盟有一個淨零工作推動平台，金管會會思考是否可以跟環境部、經濟部合作，透過參考日本作法，規劃部門別減碳路徑；第5，證期局請櫃買中心規劃綠色證券，後續還會推相關指數跟商品；第6，請金融業依自然相關財務揭露（TNFD）建議，擇一企業進行試行。

