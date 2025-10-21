市場缺乏明確指引 新台幣震盪小貶收30.691元

台股漲勢收斂，仍創下收盤新高，外資則轉為雙向操作，新台幣缺乏有力支撐，今天震盪翻貶，收盤收在30.691元，貶值4.1分，台北及元太外匯市場總成交金額16.41億美元。

美股20日收高，帶動台股今天攻高，不過台積電股價壓回平盤，大盤指數漲勢收斂，終場上漲63.78點，收在27752.41點，仍創下收盤新高。

新台幣兌美元今天以30.63元開盤後，早盤隨著台股上漲，匯價走揚，突破30.6元價位，最高升抵30.58元，但因外資雙向操作，加上美元指數彈升，新台幣午後翻貶，終場收在最低30.691元。

外匯交易員直言，近期台股頻繁創高，外資在高檔陸續進行獲利了結，調節資金配置，今天於匯市呈現雙向操作，加上午後進口商敲進美元，匯價應聲翻貶。

新台幣匯價日前才貶至30.7元價位，外匯交易員直言，距離月底還有時間，出口商不急於拋匯，在30.5元至30.6元價位偏向惜售，今天收盤因而收小貶。

外匯交易員直言，新台幣匯率已經在30.6元附近「卡關」一陣子，主因消息面多空交雜，缺乏明確方向性，匯價難以突破區間。

外匯交易員說明，市場預期美國聯準會月底降息，但以往降息預期多有經濟數據支撐，這次因美國政府停擺，沒有紮實數據支持，令降息題材打折扣；另一方面，月底川習會登場，是否會有重大突破，投資人屏息以待，在此之前，市場偏向觀望。

外匯交易員補充，熱錢動向是左右新台幣匯率的重要因素，如果AI題材仍有新的亮點，吸引資金湧入，台股續漲的情況下，也可為新台幣匯率提供助力。