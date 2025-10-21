快訊

中職／終於！兄弟打到第3戰首度領先 詹子賢敲陽春砲

雨量達標卻不放假？ 氣象粉專怒嗆：法規不遵守廢掉算了

結束5年婚姻！認了和孟耿如離婚 黃子佼稱要給扶養費求法官輕判

聽新聞
0:00 / 0:00

市場缺乏明確指引 新台幣震盪小貶收30.691元

中央社／ 台北21日電
台股漲勢收斂，仍創下收盤新高，外資則轉為雙向操作，新台幣缺乏有力支撐，今天震盪翻貶，收盤收在30.691元，貶值4.1分，台北及元太外匯市場總成交金額16.41億美元。聯合報系資料照
台股漲勢收斂，仍創下收盤新高，外資則轉為雙向操作，新台幣缺乏有力支撐，今天震盪翻貶，收盤收在30.691元，貶值4.1分，台北及元太外匯市場總成交金額16.41億美元。聯合報系資料照

台股漲勢收斂，仍創下收盤新高，外資則轉為雙向操作，新台幣缺乏有力支撐，今天震盪翻貶，收盤收在30.691元，貶值4.1分，台北及元太外匯市場總成交金額16.41億美元。

美股20日收高，帶動台股今天攻高，不過台積電股價壓回平盤，大盤指數漲勢收斂，終場上漲63.78點，收在27752.41點，仍創下收盤新高。

新台幣兌美元今天以30.63元開盤後，早盤隨著台股上漲，匯價走揚，突破30.6元價位，最高升抵30.58元，但因外資雙向操作，加上美元指數彈升，新台幣午後翻貶，終場收在最低30.691元。

外匯交易員直言，近期台股頻繁創高，外資在高檔陸續進行獲利了結，調節資金配置，今天於匯市呈現雙向操作，加上午後進口商敲進美元，匯價應聲翻貶。

新台幣匯價日前才貶至30.7元價位，外匯交易員直言，距離月底還有時間，出口商不急於拋匯，在30.5元至30.6元價位偏向惜售，今天收盤因而收小貶。

外匯交易員直言，新台幣匯率已經在30.6元附近「卡關」一陣子，主因消息面多空交雜，缺乏明確方向性，匯價難以突破區間。

外匯交易員說明，市場預期美國聯準會月底降息，但以往降息預期多有經濟數據支撐，這次因美國政府停擺，沒有紮實數據支持，令降息題材打折扣；另一方面，月底川習會登場，是否會有重大突破，投資人屏息以待，在此之前，市場偏向觀望。

外匯交易員補充，熱錢動向是左右新台幣匯率的重要因素，如果AI題材仍有新的亮點，吸引資金湧入，台股續漲的情況下，也可為新台幣匯率提供助力。

新台幣 外匯市場 台幣匯率 台股 匯價

延伸閱讀

台股今最高衝27,969點！外資賣超2.41億元 砍「這檔」逾6萬張最多

台股散戶都有「1被動技能」？ 過來人爆共鳴：不是錯覺

台股漲幅收斂 盤中創高後 終場收27,752點、上漲63點

台積電一度攻上1,500元 台股最高衝上27,969點 離28,000點僅一步之遙

相關新聞

獨／三商美邦呈「雙龍搶珠」將在本周四出價 交易規模上看180億

三商美邦人壽花落誰家出現雙龍搶珠，決戰就在本周四。據可靠消息人士透露，三商美邦的潛在買家在完成實地查核之後，已進入最後「...

金管會：綠色投融資達標率78% 揭未來6大工作

金管會公布綠色及轉型金融行動方案滿1週年成果，金管會指出，2030年目標綠色投融資規模達新台幣6兆元，目前達標率78%；...

市場缺乏明確指引 新台幣震盪小貶收30.691元

台股漲勢收斂，仍創下收盤新高，外資則轉為雙向操作，新台幣缺乏有力支撐，今天震盪翻貶，收盤收在30.691元，貶值4.1分...

破解強制執行衝擊保險安全 保險局呼籲這三種人應行使介入權

金管會今日提醒民眾，保戶若因債務無法償還而致保單受執行機關扣押，將可能面臨失去未來維持生活經濟安定的保險保障，在保單遭受...

新台幣貶4.1分 收30.691元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.691元，貶4.1分，成交金額10.13億美元

聯準會降息再度掀啟資金浪潮！債券重回投資焦點 主動式ETF超展開

在利率下行與資金流動加速的市場氛圍，債券資產受惠於收益與防禦兼具的特性再成焦點；主動式ETF以靈活策略應對變化，也成為投資布局的熱門選擇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。