獨／三商美邦呈「雙龍搶珠」將在本周四出價 交易規模上看180億

三商美邦人壽花落誰家出現雙龍搶珠，決戰就在本周四。據可靠消息人士透露，三商美邦的潛在買家在完成實地查核之後，已進入最後「決選」階段，潛在買家最後進場實地查核包括中信金、玉山金，以及一家知名的國際私募基金，潛在買家都已獲得財顧摩根士丹利通知，將在周四正式出價，目前預定最快在本周五揭曉結果。

考量主管機關的意向，最後應仍由中信金與玉山金「雙龍搶珠」，整個成交金額的規模應大約在180億上下。而且整個交易的方向，會朝由潛在買家來承接三商壽最大持股者，亦即三商投資控股公司31.52%的股權來進行，若一口氣拿下三商投控的股權，潛在買家就會成為最大持股者取得主導權之後，接下來進行三商壽董事會的全面改組，最後勝出的得標者，將和三商壽赴保險局說明未來三商壽的增資計畫。

而在向三商壽大股東買股權的交易方式，將開放現金及換股並進，換言之，三商壽大股東除了可拿現金之外，中信金、玉山金都可說是股價相當有表現的金融股，雙龍搶珠也更精采可期。

另外，先前一度被點名的富邦金、永豐金、凱基金控，據說先前都未進行實地查核。富邦金由於本身已為前二大壽險公司，評估合併效益不大，永豐金則以合併整合京城銀為第一要務，暫不另闢戰場。外資圈指出，凱基金控則是由於大股東和中信金大股東之間的「兄弟情」，雙方有「一方參加，另一方就不進來」的默契，因此本來有興趣但後來沒參加，

至於上述的外資，據悉為某家外資私募基金，呼聲最高的為KKR，但未獲證實，此外，可靠消息指出，金管會仍較青睞由本土金控來併購三商壽，作為三商壽的「富爸爸」，來支援未來的增資。

三商美邦人壽近來因為併購題材，股價也上漲，本周二收每股6.19元價位，但三商美邦最新財報每股淨值為5.6元，知情人士指出，由於接手三商壽之後，還得繼續為三商壽「增資」來達成保險局要求在接軌ICS新制之前補足資本適足率不足才能適用過渡措施的要求，因此潛在買家至少一定會以每股淨值為出價基準，甚至還有可能打折；另一方面，由於近來三商美邦的股價是因為併購消息而走高，因此出價的基準仍會回歸淨值。

據知情人士透露，這次潛在買家出手，應會採取買下翁家和陳家兩大股東持股的方式來進行，翻開三商美邦人壽的前十大股東，除了三商投控持股31.52%之外，其他與大股東陳家與翁家相關的持股，還包括了盛亞投資4.97%、商林投資3.53%，另外代表人許昌惠也以個人持股0.02%、樹人投資3.51%、三商福寶2.43%、代表人也是陳家大股東的陳翔玢0.02%、三商行持股0.02%、山立通運持股1.05%、東立物流持股0.89%，合計檯面上看到的大股東總股權比重接近48%。

至於屆時是承接所有陳家、翁家持股，或是僅承接三商投控的3成多股權，目前以後者可能性較大，但也不排除前者的可能性，就看周四的出價結果。

倘若以每股淨值5.6元來計算，則附控制權的溢價若在10%，就與現在的市價每股6.19元價位相當；倘若買家只買下三商投控的持股，總交易金額約在115億元，但倘若是接手其他陳家、翁家的全部持股，則交易規模將增至175.2億元，由於出價方式開放現金搭配換股方式交易，因此中信金或玉山金要吃下三商美邦，現階段不致構成太大的現金負擔，真正的挑戰是在後續的增資。