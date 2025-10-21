嘉實量化交易 跨境布局推升營運成長

金融資訊服務商嘉實（3158）21日舉辦上櫃前業績發表會。隨著科技演進，人工智慧（AI）與量化交易逐漸成為投資市場的關鍵技術，嘉實長期專注於金融資訊系統與線上下單軟體開發，提供多家金融機構整合解決方案，並憑藉深厚的研發能量與龐大資料庫，奠定在台灣金融資訊服務產業的領先地位，未來也將佈局海外市場，推升長線的成長動能。

嘉實自成立以來，深耕金融產業逾25年，產品涵蓋AP（PC版桌面程式）、Web（網頁版）及APP（行動應用），為國內主要券商建置客製化下單平台。同時，也是國內大部分銀行的金融資訊提供者。

嘉實目前合作的AP及Web券商家數達28家，占國內年成交金額超過5億元的大型綜合券商31家的90%以上，市佔率居全台之冠。其PC版下單軟體市佔率超過8成，基金資訊市佔率更超過9成，凸顯出嘉實在金融資訊流系統整合市場的主導地位。由於系統與資料緊密結合，使嘉實與客戶之間維持高黏著度，形成穩固的市場護城河。

嘉實於2005年上市的核心產品「XQ全球贏家」是台灣首個橫跨中、港、台、美、日、韓等六地市場的金融資訊平台，提供超過1,500項功能，結合行情數據、財經新聞、量化模組與回測功能，成為專業投資人重要的投資工具。

為因應量化交易普及的趨勢，嘉實於2013年所推出的「XS策略」是一套全自動化量化程式交易平台，結合嘉實豐富的財經資料庫，提供從策略撰寫、回測、即時監控到觸發下單的一站式服務。用戶可透過專屬XScript語法撰寫交易策略，進行回測分析。可即時篩選標的，並可依策略訊號自動下單或模擬交易，協助投資人高效率執行資料驅動的交易決策。XS是全台投資人最喜愛的自動化交易平台的唯一選擇，並引發投資人一股龐大的程式自動交易風潮。

後續，嘉實更於2024年進一步推出「量化積木」No Code平台，讓投資人無需撰寫程式即可設計交易策略，並已串接券商下單功能，進一步降低量化交易門檻。

除了國內市場外，嘉實亦積極布局國際。近年積極與海外證券公司展開異業結盟，讓海外華人投資人能透過「XQ全球贏家」進行美股交易；同時成立100%持股的日本子公司SysJust，推動國際版XQ平台，鎖定亞洲與全球華人市場，逐步打造跨境投資生態系。

嘉實也持續拓展行動端應用，與券商合作開發APP，並可內嵌量化交易工具，順應大型券商自建雙品牌APP的趨勢，未來具備明顯成長空間。針對一般投資人，公司則推出「Trading idea」訊息串流平台，協助用戶快速獲取投資情報，延伸產品線至更廣泛的族群。

在AI熱潮與股市熱絡的環境下，嘉實營運穩定成長。2024年公司營收達新台幣9.45億元，年增15%，創歷史新高，稅後純益1.93億元，年增24.5%，每股盈餘（EPS）7.32元，連續第18年超過2元，且已連續4年賺逾半個股本。

2025年前9個月，嘉實營收為7.22億元，年增10.44%；上半年EPS達3.11元，展現強勁獲利能力。

展望未來，嘉實將持續深化AI與量化交易兩大核心技術，並強化行動端應用與跨境市場布局，推動跨市場、多商品交易平台的建置。隨著掛牌上櫃，公司財務透明度與資本市場能見度將進一步提升，嘉實有信心成為台灣金融科技產業的重要代表，持續為投資人與金融機構提供更高附加價值的服務。