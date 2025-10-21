破解強制執行衝擊保險安全 保險局呼籲這三種人應行使介入權

金管會今日提醒民眾，保戶若因債務無法償還而致保單受執行機關扣押，將可能面臨失去未來維持生活經濟安定的保險保障，在保單遭受扣押時，可善用保單介入權，使保險契約效力延續來維繫保險保障。

可行使介入權者，共有三大類，根據今年6月完成修法三讀的保險法第123條之2第1項有關保單介入權的規定，這些可行使介入權的人，包括和被保險人具有保險利益者、要保人具名指定的受益人、要或被保險人配偶、父母或子女等。

對於所謂的和被保險人有保險利益如何認定，除了被保險人本人或其家屬之外，陳清源舉例指出，例如其他的家屬，若共同生活有扶養義務，則也具有保險利益，都可以行使介入權。

上述行使介入權者，在取得要保人及被保險人書面同意之後，即可向執行機關或執行命令所指定者，支付以保險契約終止後預計可獲保險公司償付的解約金額度後，得以書面通知保險公司行使介入權，變更為保單的新要保人，此外不只壽險，年金險也可行使介入權，而上述合乎條件的這些可行使介入權人，在介入權行使之後，也可成為新的要保人。

金管會在6月完成保險法修法之後，保單價值低於北市最低生活費（今年約14.6萬元）水準的保單，可被豁免強制執行，另外小額終老保險也可豁免，保險局統計，當時有123萬件遭強制執行的保單，並且已向司法院討論，會直接撤扣不符合修法的案件，也會主動通知債權人已被撤扣。

除了強制執行的豁免之外，未被豁免的保單，則可透過「介入權」的行使，同樣能維繫保單的效力。

而依保險法第123條之2第2項規定，介入權人繳款並通知保險公司之作業，須在要保人收到扣押命令、破產宣告、清算或更生裁定公告之日起3個月內完成。

保險局也指出，介入權的行使者向該壽險公司提出行使介入權申請之後，公司於完成審核其資格後將提供保單的預計解約金金額，執行法院亦會提供繳款帳號等資訊予介入權人，介入權人即得依相關資訊進行繳款，再以書面通知壽險公司後，即可辦理變更為新要保人事宜，此後債權人將無法再對該張保單聲請強制執行。

金管會提醒，介入權的行使，可讓保險的保障功能維繫，當人壽或年金保險契約要保人因欠債被法院扣押保單解約金債權，面臨失卻保險保障風險下，除透過與債權人協商，或依強制執行法第12條及第122條等規定向法院聲明異議以維繫保險保障外，可善用保險法第123條之2規定的保單介入權，由介入權人代為償付相當保單解約金的金額予執行法院或債權人，行使介入權成為新要保人，以發揮介入權維繫保險保障的功能。