星展銀：黃金具高流動性 明年中金價上看4,450美元

儘管今年金價已大幅上漲，星展仍看好黃金受惠於各國央行買盤和對貨幣貶值及去美元化的避險需求，預估2026年上半年的黃金目標價將升至每盎司4,450美元。

星展銀財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉表示，原本預估 2026 年金價上看 4,000 美元，但目前已提前達成，最新預估明年上半年每盎司上看 4,450 美元，整體欲小不易。

陳昱嘉表示，黃金具高流動性（實體與ETF皆易變現）；在另類資產配置中，可配置較高的比重。在星展投資總監辦公室的資產配置建議，另類投資占比建議約14%，其中黃金占比為43%。