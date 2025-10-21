金管會：保險業資產逾36兆 鼓勵民間資金投入公建

金管會副主委莊琇媛今天表示，保險業資產截至8月達到新台幣36.39兆元，主計總處預估台灣明年超額儲蓄達5兆元，政府透過跨部會合作，鼓勵民間資金投資台灣，持續優化投入公共建設與策略性產業的投融資條件，盼吸引更多資金留在台灣與建設台灣。

台灣週今天下午舉辦引導大眾資金投入公共建設論壇，包括國發會、財政部、經濟部、環境部、證交所、櫃買中心皆有代表出席。

莊琇媛致詞時表示，台灣長期享有經濟成長紅利，主計總處預估台灣今年底超額儲蓄達4.8兆元，明年超額儲蓄達5兆元，截至今年8月保險業資產達36.39兆元，預估仍會持續增加，保險業資金是非常重要的民間資金來源，應該充分運用超額儲蓄或保險業充分資金。

她指出，政府也持續展開跨部會合作，鼓勵民間資金投資台灣，吸引更多資金留在台灣、建設台灣。

莊琇媛表示，行政院2024年7月召開經濟發展委員會，通過2大重點計畫，一是兆元投資國家發展方案，二是亞洲資產管理中心計畫，由國發會、財政部、金管會等18個部會持續創新機制，目前已有一些進展。

在兆元投資國家發展方案有3重點措施，莊琇媛表示，第一，政院層級有促參機制，架構公私協力平台，從計畫源頭管理促參案源，也主動受理民間提案，協助民間資金投資面臨的各種問題。

其次，優化投入公共建設與策略性產業投融資條件。莊琇媛說明，投資面部分，包括增加保險業資金投資彈性、優化具公共策略性產業的投資條件；融資面部分，國家融資保證成數會提高，希望提供行政誘因引導資金投資國家建設。

金融商品面部分，莊琇媛說明，為提供保險業資金投入公共建設相關金融商品，金管會也請證交所、櫃買中心組成資本市場服務團隊，也邀會計師、律師、投信投顧公會與業者，共同協助政府單位發行證券化商品，藉由公私合作，研議推動不動產投資信託（REITs）和國內債券市場引導資金投入公共建設的可行性，並主動拓展案源。

第3，推動永續債券投入公共建設，金管會、櫃買中心與財政部也建立三方聯繫機制，由財政部提供發行永續發展債券籌措資金案源，金管會請櫃買中心給予個案輔導。

莊琇媛指出，亞資中心也包含5大計畫，其中16項策略之一，也希望引導資金投入公共建設，盼望透過論壇，促進跨領域交流合作，探索未來發展契機。