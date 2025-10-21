金融建言白皮書5大主題 盼開放全資設立長照機構

金融總會今天發布114年金融建言白皮書，提出5大金融建言主題，會計師業提案，建議台灣參照香港與新加坡租稅政策，優化吸引國際級私募股權基金管理業者與家族辦公室的稅制，促進台灣亞資中心發展；保發中心則提案，建議衛福部開放金融保險業可投資或全資設立長照服務機構。

台灣金融服務業聯合總會（金融總會）今天發布「114年金融建言白皮書」，並提出5大建言主題，金融總會期盼優化創新金融產業，達成「以金融支援產業，以產業活絡金融」的願景，呼籲政府審慎參酌白皮書建議，落實為具體政策。

今年白皮書5大金融建言主題，包括強化金融韌性與風險監理、促進金融市場與業務發展、加速金融科技創新與資安防護、推動金融永續與支援社會整體發展及銀髮照顧及優化金融監理法規與相關制度等，共提出33項建言議題與51則具體建議作法。

今年白皮書建言有多項新提案，例如證券業與投信投顧業提案，繼續停徵公司債、金融債、債券指數 股票型基金受益憑證的證券交易稅到125年12月3日，並暫停徵債券主動式交易所交易基金受益憑證的證券交易稅。

政府力拚台灣成為亞資中心，金融研訓院提案建議，為推動台灣邁向亞洲資產管理中心及提升國內財富管理及基金經理市場量能，吸引國內國際優秀基金經理人才，建議適度調整基金經理人個人交易限制並導入風險分級管理機制，提升交易管理制度彈性，並與國際實務接軌。

會計師業提案，建議參照美國、 英國、香港、新加坡等國際主流對有限合夥的課稅方式，放寬台灣有限合夥私募股權基金適用產業創新條例穿透式課稅的資格與條件，有助於增加投資誘因，吸引國際資金，提升資產管理規模。

此外，會計師業也提出，建議台灣參照香港與新加坡租稅政策，優化吸引國際級私募股權基金管理業者與家族辦公室的稅制，促進台灣亞太資產管理中心發展。

保發中心提案建言，開放金融保險業可投資或全資設立長照服務機構，建議修正「長期照顧服務機構法人條例」與「長期照顧服務法」，訂定「開放經營主體」與「入住資格」，新增「股份有限公司組織之住宿式長期照顧服務機構」，以及規範一定床數以上的住宿式長期照顧服務機構得採公開發行股份有限公司設立。

保發中心表示，建議放寬在台上市櫃金控所屬壽險公司，或一定資本總額或一定條件的壽險公司得經目的事業主管機關核准後，向長期照顧服務機構主管機關申請設立住宿式長期照顧服務機構。

近年因金融科技快速發展，金融研訓院也提案，為促進虛擬資產代幣化市場發展並接軌國際現實資產（RWA）金融生態系，建請推動由主管機關周邊單位成立RWA代幣化交易所，建立集中式交易 平台執行可程式化交易的現實資產代幣化產品交易。