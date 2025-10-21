快訊

坤達涉閃兵自溫哥華搭機...抵台時間曝光 檢警赴機場待落地即拘提

閃兵50萬交保 陳柏霖脫口罩道歉：謝謝檢警讓我面對年少荒謬的選擇

歐盟點名乾洗手1成分有致癌風險 擬列危險物質…消毒用品恐全面下架

金融建言白皮書5大主題 盼開放全資設立長照機構

中央社／ 台北21日電

金融總會今天發布114年金融建言白皮書，提出5大金融建言主題，會計師業提案，建議台灣參照香港與新加坡租稅政策，優化吸引國際級私募股權基金管理業者與家族辦公室的稅制，促進台灣亞資中心發展；保發中心則提案，建議衛福部開放金融保險業可投資或全資設立長照服務機構。

台灣金融服務業聯合總會（金融總會）今天發布「114年金融建言白皮書」，並提出5大建言主題，金融總會期盼優化創新金融產業，達成「以金融支援產業，以產業活絡金融」的願景，呼籲政府審慎參酌白皮書建議，落實為具體政策。

今年白皮書5大金融建言主題，包括強化金融韌性與風險監理、促進金融市場與業務發展、加速金融科技創新與資安防護、推動金融永續與支援社會整體發展及銀髮照顧及優化金融監理法規與相關制度等，共提出33項建言議題與51則具體建議作法。

今年白皮書建言有多項新提案，例如證券業與投信投顧業提案，繼續停徵公司債、金融債、債券指數 股票型基金受益憑證的證券交易稅到125年12月3日，並暫停徵債券主動式交易所交易基金受益憑證的證券交易稅。

政府力拚台灣成為亞資中心，金融研訓院提案建議，為推動台灣邁向亞洲資產管理中心及提升國內財富管理及基金經理市場量能，吸引國內國際優秀基金經理人才，建議適度調整基金經理人個人交易限制並導入風險分級管理機制，提升交易管理制度彈性，並與國際實務接軌。

會計師業提案，建議參照美國、 英國、香港、新加坡等國際主流對有限合夥的課稅方式，放寬台灣有限合夥私募股權基金適用產業創新條例穿透式課稅的資格與條件，有助於增加投資誘因，吸引國際資金，提升資產管理規模。

此外，會計師業也提出，建議台灣參照香港與新加坡租稅政策，優化吸引國際級私募股權基金管理業者與家族辦公室的稅制，促進台灣亞太資產管理中心發展。

保發中心提案建言，開放金融保險業可投資或全資設立長照服務機構，建議修正「長期照顧服務機構法人條例」與「長期照顧服務法」，訂定「開放經營主體」與「入住資格」，新增「股份有限公司組織之住宿式長期照顧服務機構」，以及規範一定床數以上的住宿式長期照顧服務機構得採公開發行股份有限公司設立。

保發中心表示，建議放寬在台上市櫃金控所屬壽險公司，或一定資本總額或一定條件的壽險公司得經目的事業主管機關核准後，向長期照顧服務機構主管機關申請設立住宿式長期照顧服務機構。

近年因金融科技快速發展，金融研訓院也提案，為促進虛擬資產代幣化市場發展並接軌國際現實資產（RWA）金融生態系，建請推動由主管機關周邊單位成立RWA代幣化交易所，建立集中式交易 平台執行可程式化交易的現實資產代幣化產品交易。

長期照顧 壽險公司

延伸閱讀

匯率評價失真 壽險提解方…四大提案月底送交金管會

獨／壽險匯率會計新制 四大抗匯損提案全都露

藍委提案擬停砍教師年金 教部：基金將提前4年用完

林宜瑾提修法核避難區變30公里 藍委：為重啟核電鋪路？

相關新聞

獨／三商美邦呈「雙龍搶珠」將在本周四出價 交易規模上看180億

三商美邦人壽花落誰家出現雙龍搶珠，決戰就在本周四。據可靠消息人士透露，三商美邦的潛在買家在完成實地查核之後，已進入最後「...

破解強制執行衝擊保險安全 保險局呼籲這三種人應行使介入權

金管會今日提醒民眾，保戶若因債務無法償還而致保單受執行機關扣押，將可能面臨失去未來維持生活經濟安定的保險保障，在保單遭受...

新台幣貶4.1分 收30.691元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.691元，貶4.1分，成交金額10.13億美元

聯準會降息再度掀啟資金浪潮！債券重回投資焦點 主動式ETF超展開

在利率下行與資金流動加速的市場氛圍，債券資產受惠於收益與防禦兼具的特性再成焦點；主動式ETF以靈活策略應對變化，也成為投資布局的熱門選擇。

限貸令下救星是它 上半年新申貸案件暴增近九成

台灣房屋根據聯徵中心最新資料，統計今年上半年各類金融機構的房貸往來新申貸人數，整體金融機構上半年共有11.8萬人新申貸，...

國泰金評估發行穩定幣 李長庚：要有流通性

國泰金控總經理李長庚今日參加台灣周活動「亞洲創新籌資平台」論壇會後受訪，他首度指出，國泰世華銀行的確在評估作為穩定幣的發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。