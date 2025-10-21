星展上修2025年台灣GDP至5.6% 2026年維持2%不變

星展集團將2025年台灣GDP成長預測自原先的4%上修至5.6%，資深經濟學家馬鐵英表示，主因第3季AI相關出口與投資表現優於預期。然而，隨著AI產業成長動能逐漸觸頂，加上關稅效應逐步顯現，預期自2025年第4季起，出口與投資動能將趨於放緩。對於2026年，星展則維持GDP成長率預測不變，仍為2%。

馬鐵英分析， 台灣經濟成長高度依賴AI帶動的需求。2025年上半年，經濟年增率達6.7%，其中資訊電子製造業貢獻約6個百分點，占整體成長約九成。

初步跡象顯示，AI成長動能可能已接近高峰。2025年9月電子元件出口年增率為25.6%，雖仍屬強勁，但低於8月的34.6%；資通產品（information and communication products）年增率亦從5月的高點111.1%回落至86.9%，顯示增速有所放緩。

與此同時，非AI相關產業景氣明顯轉弱。自2025年8月起，美國實施對等關稅措施，導致傳統產業出口普遍萎縮，並推升無薪假人數。同時，房地產市場持續修正，使消費與營建投資維持疲弱。

展望2026年，全球AI競賽預料將持續推動科技業的投資與貿易。基礎模型開發商、雲端服務商與硬體製造商正加速布局，爭取技術領先與市場主導地位；主要經濟體亦積極投入AI領域，以取得經濟與地緣政治優勢。

然而，AI技術尚處於發展初期，大規模投資的回報仍具高度不確定性，電力供應亦可能成為AI基礎建設擴張的限制因素，形成潛在瓶頸。

中美貿易緊張局勢亦為另一項潛在干擾。中國大陸約占全球九成稀土精煉產能，而稀土在光刻機、先進晶片製程等關鍵領域均具戰略重要性。中國大陸近期擴大稀土出口管制，恐對全球科技供應鏈造成瓶頸與價格波動風險。

此外，美國正考慮根據「232條款」對半導體產品加徵關稅，亦構成潛在壓力。目前相關政策細節尚不明朗，包括課稅水準、適用產品、實施時程及豁免條件等皆待釐清。部分科技企業為避開潛在關稅，可能已提前下單與出貨，從而增加2026年出口回調風險。