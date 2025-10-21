莊琇媛：保險業36.39兆元是重要民間資金 二計畫推動投資公建

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
10月21日「台灣周」引導大眾資金投入公共建設論壇，圖中間為金管會副主委莊琇媛。攝影／黃于庭
金管會副主委莊琇媛10月21日出席「台灣周」引導大眾資金投入公共建設論壇致詞指出，台灣長期享有經濟成長紅利，超額儲蓄持續攀升，據主計處預估，2026年超額儲蓄將突破5兆元，而保險業資金截至今年8月已達36.39兆元，預期未來仍有增長空間，是重要的民間資金來源，為吸引民間資金留台，政府部門正透過跨部門合作，公私協力推動兆元投資國家發展方案及亞洲資產管理中心兩大方向。

莊琇媛指出，主計處預估，截至今年底台灣的超額儲蓄可望達到4.8兆元，至2026年將突破5兆元。為吸引更多的民間資金留在台灣、建設台灣，持續為國家的長遠發展與人民的社會福祉努力，行政院在去年7月有召開會議，通過推動兩大計劃來落實留財目標，一是兆元投資國家發展方案，二是亞洲資產管理中心，集結18個政府部門持續建立機制推動落實的措施，目前已經有一些進展。

莊琇媛進一步說明，「兆元投資國家發展方案」聚焦三大措施，第一是建立創新的促參推進機制，由行政院層級成立促參平台，主動受理民間提案，協助排除投資障礙，提升投資效率；第二是優化公共建設及策略性產業的投融資條件，包括放寬保險等民間資金投資彈性、降低產業投資門檻，並強化國家融資保證機制，提供誘因引導民間資金參與國家建設；第三則是推動金融商品創新，透過公共建設證券化及REITs（不動產投資信託）等機制，協助保險資金及資本市場投入基礎建設，並主動拓展相關的案源。

例如，在推動永續發展債券投入公共建設方面，金管會、櫃買中心與財政部有建立了一個三方聯繫的機制，由財政部提供發行永續發展債券籌措資金的案源，再由金管會請櫃買中心給予個案的輔導。

莊琇媛表示，另一大計劃是推動亞洲資產管理中心，共有五大計劃、包含16項策略，其中一部分與此次論壇主題完全一致，即擴大投資台灣計劃，主要是放寬REITs採信託架構發行等策略方向。

莊琇媛說，引導大眾資金投入公共建設論壇的主要目的是促進跨領域交流與合作，探索未來發展契機，期盼這次的論壇能成為一個高品質的交流平台，促進實質的合作，為公私部門注入新的動能。

