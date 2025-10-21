元富投顧2026生技投資展望：台灣將迎來新藥成果密集開花的一年

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

台新新光金控（2887）旗下元富證券深耕生技醫療領域，元富證券子公司元富投顧，為全台少數設有「生醫研究組」的投顧機構。元富證券表示，22日登場的「2025臺灣生技產業價值力調查」報告發布會，元富投顧總經理鄭文賢將率領生醫研究團隊，剖析2026年台灣生技產業的發展趨勢。

「2025臺灣生技產業價值力調查」報告發布會，由環球生技與中華徵信所合辦，乃透過數據與分析，揭示台灣生技產業的國際競爭力與發展潛能。

鄭文賢表示，2025年是台灣生技產業令人驚豔的轉折之年。市場對於生技題材的熱情再度點燃，多檔市值突破千億台幣的生技公司強勢崛起，中小型新藥研發公司股價亦表現亮眼。此外，過去多年穩健耕耘、成功取得美國FDA藥證的新藥企業，也正式進入收成期，印證台灣在創新藥研發領域的實力與國際競爭力。

展望2026年，台灣將迎來新藥成果密集開花的一年。不少公司在2025年皆有正面的臨床結果，包括中裕（4147）的次世代HIV聯用藥物TMB365／TMB380、順藥（6535）的中風新藥LT3001、康霈*（6919）的溶脂藥物CBL-514與泰合的口融膜藥物TAH3311等，有望在未來推動國際授權合作，再創台灣生技產業新里程碑。

元富投顧生醫研究團隊指出，全球生技產業近年受高利率環境影響表現平淡，市場焦點多集中於GLP-1減重藥物。隨著美國聯準會（FED）於2025年下半年啟動降息循環，資金有望重新流入藥物開發領域。同時，國際大藥廠也將面臨未來數年的專利斷崖（Patent Cliff）壓力，勢必積極尋求授權合作與創新藥物補強研發動能，因此台灣生醫產業不論是在CDMO委託製造與授權合作方面，都將迎來嶄新契機。

新藥開發需要漫長的投入期，從臨床前期藥物探索，一路經過隨時可能失敗的臨床二、三期人體試驗，乃至法規審查與市場銷售皆充滿挑戰。投資人若能理解產業週期並審慎評估風險，將有機會參與並共享台灣新藥產業成長的紅利。

