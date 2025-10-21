國泰世華銀行竹科分行遷新址 優化數位設施、打造全新友善行舍

國泰世華銀行20日宣布，服務新竹地區超過25年的「竹科分行」正式遷址至新竹市東區關新路32號，全新行舍坐落於關埔重劃區核心地段，與原址相距僅290公尺。此次搬遷以因應營運擴展與空間升級的需求，新址除了延續原有客群服務，更進一步強化園區生活圈在地連結，持續為社區民眾提供多元、便捷、友善的金融服務。

國泰世華銀行長期以「公平待客」為客戶服務之核心指導原則，竹科分行全新行舍導入多項無障礙設施，包含無障礙ATM專區、友善櫃台、無障礙洗手間，並提供預約手語翻譯等貼心服務，讓銀髮族與身心障礙者都能安心使用金融服務，積極落實普惠金融。在環境友善方面，竹科分行新行舍全面導入節能標章認證的空調與照明設備，提升能源使用效率。

此外，國泰世華銀行亦持續優化全台165家分行的數位設施品質。本次竹科分行全新行舍設置24小時自動化服務區、營業大廳數位體驗空間；另在線上服務方面，整合CUBE App、證券帳戶線上申辦與國泰智能投資平台等創新服務，目前CUBE App每月平均登入次數已超過4,500萬次，顯見國泰世華銀行數位服務廣泛使用與便捷性。透過數位基礎設施的支持，讓客戶無論在線上或臨櫃，皆能享有一致且便捷的金融體驗，也讓分行同仁能更專注提供多元且深入的諮詢服務。

國泰世華銀行竹科分行長期深耕新竹科學園區及周邊商圈，服務範圍涵蓋關埔重劃區、光復商圈，並延伸至寶山與竹東地區。新址所在的關新路素有「竹科門戶」之稱，交通便利、生活機能完善，鄰近高鐵與火車站，周邊住宅與商業發展蓬勃，是新竹市最具活力的生活圈之一。誠摯邀請在地居民、企業主與園區工作夥伴蒞臨體驗全新升級的友善金融服務。更多資訊，請電洽竹科分行專線（03）666-1666。