快訊

軍犬「別怕有我在」 一張照片讓全網安靜下來：忠誠原來是這個樣子

土石流、大規模崩塌警戒範圍曝光 台北市9里也納入

雨彈狂炸沒停班！學生遠距「行政仍要到校」 他曝文化大學恐怖景象

國泰世華銀行竹科分行遷新址 優化數位設施、打造全新友善行舍

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰世華銀行竹科分行20日喬遷至新竹市東區關新路全新行舍。國泰世華銀行總經理鄧崇儀（右四）、資深副總張經理（左二）、副總經理郭昭貴（右一）、區部協理黃勝裕（左一）及竹科分行協理邱星筑（右二）共同出席開幕儀式。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華銀行竹科分行20日喬遷至新竹市東區關新路全新行舍。國泰世華銀行總經理鄧崇儀（右四）、資深副總張經理（左二）、副總經理郭昭貴（右一）、區部協理黃勝裕（左一）及竹科分行協理邱星筑（右二）共同出席開幕儀式。圖／國泰世華銀行提供

國泰世華銀行20日宣布，服務新竹地區超過25年的「竹科分行」正式遷址至新竹市東區關新路32號，全新行舍坐落於關埔重劃區核心地段，與原址相距僅290公尺。此次搬遷以因應營運擴展與空間升級的需求，新址除了延續原有客群服務，更進一步強化園區生活圈在地連結，持續為社區民眾提供多元、便捷、友善的金融服務。

國泰世華銀行長期以「公平待客」為客戶服務之核心指導原則，竹科分行全新行舍導入多項無障礙設施，包含無障礙ATM專區、友善櫃台、無障礙洗手間，並提供預約手語翻譯等貼心服務，讓銀髮族與身心障礙者都能安心使用金融服務，積極落實普惠金融。在環境友善方面，竹科分行新行舍全面導入節能標章認證的空調與照明設備，提升能源使用效率。

此外，國泰世華銀行亦持續優化全台165家分行的數位設施品質。本次竹科分行全新行舍設置24小時自動化服務區、營業大廳數位體驗空間；另在線上服務方面，整合CUBE App、證券帳戶線上申辦與國泰智能投資平台等創新服務，目前CUBE App每月平均登入次數已超過4,500萬次，顯見國泰世華銀行數位服務廣泛使用與便捷性。透過數位基礎設施的支持，讓客戶無論在線上或臨櫃，皆能享有一致且便捷的金融體驗，也讓分行同仁能更專注提供多元且深入的諮詢服務。

國泰世華銀行竹科分行長期深耕新竹科學園區及周邊商圈，服務範圍涵蓋關埔重劃區、光復商圈，並延伸至寶山與竹東地區。新址所在的關新路素有「竹科門戶」之稱，交通便利、生活機能完善，鄰近高鐵與火車站，周邊住宅與商業發展蓬勃，是新竹市最具活力的生活圈之一。誠摯邀請在地居民、企業主與園區工作夥伴蒞臨體驗全新升級的友善金融服務。更多資訊，請電洽竹科分行專線（03）666-1666。

國泰世華 竹科 華銀

延伸閱讀

金融友善領航 凱基證再獲金管會公平待客評核前25％佳績

華銀主辦英業達聯貸

國泰金公告鄧崇儀正式獲准擔任國泰世華銀行總經理

國泰世華啟動金融盾防詐

相關新聞

聯準會降息再度掀啟資金浪潮！債券重回投資焦點 主動式ETF超展開

在利率下行與資金流動加速的市場氛圍，債券資產受惠於收益與防禦兼具的特性再成焦點；主動式ETF以靈活策略應對變化，也成為投資布局的熱門選擇。

限貸令下救星是它 上半年新申貸案件暴增近九成

台灣房屋根據聯徵中心最新資料，統計今年上半年各類金融機構的房貸往來新申貸人數，整體金融機構上半年共有11.8萬人新申貸，...

國泰金評估發行穩定幣 李長庚：要有流通性

國泰金控總經理李長庚今日參加台灣周活動「亞洲創新籌資平台」論壇會後受訪，他首度指出，國泰世華銀行的確在評估作為穩定幣的發...

房貸救星！保險公司利率比銀行低、申貸案件暴增九成

台灣房屋統計聯徵中心資料指出，央行第七波信用管制後，不少消費者向銀行申辦房貸碰釘子，保險公司則趁勢搶攻房貸大餅。

央行持續以小量方式購入黃金 估金價上6,000美元

財政委員會立法委員昨（20）日赴央行文園金庫視察，參與立委轉述指出，目前我國黃金儲備約424公噸，央行持續以小量方式購入...

衝刺亞資中心政策…亞洲創新籌資平台啟動 祭出股債雙軸策略

衝刺亞洲資產管理中心政策目標，金管會再出新招。金管會、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心昨（20）日共同宣布啟動「亞洲創新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。