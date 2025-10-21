快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
新安東京海上產險「網路投保 好禮3+1」，周周抽iPhone17 Pro。圖／新安東京海上產險提供
新安東京海上產險「網路投保 好禮3+1」，周周抽iPhone17 Pro。圖／新安東京海上產險提供

依據交通部道安會統計顯示，上半年共發生19.7萬件車禍事故，相較於去年同期成長2.6%，開車上路難免會遇到碰撞意外，不少車主因未投保車體險導致須自掏腰包支付可觀的車輛維修費。新安東京海上產險特別於10月1日至12月31日舉辦「網路投保 好禮3+1」抽獎活動，祭出周周抽iPhone 17 Pro 256G超大回饋，每周抽出1名，共12名。凡於活動期間內至新安東京海上產險網路投保任一車體險，經核保成功且達成任務條件，即可參加為期12周的抽獎活動，一次投保、最高12次中獎機會，讓保障更有感。

自即日起至年底前，消費者（包含續保保戶）只要到新安東京海上產險網路投保平台投保任一車體險，審核通過並繳費成功，完成三項任務-登入會員、選擇電子保單、綁定LINE專屬服務-中的任兩項，即可獲得抽獎資格，若是完成綁定LINE專屬服務此項任務，除抽獎機會外更可額外獲得5點LINE Points點數，而新安東京海上產險LINE專屬服務包括車險與旅遊不便險理賠通報、電子強制證下載、保單查詢、道路救援等高便利性服務。

舉例而言，小安於活動第三周至新安東京海上產險網路投保平台投保強制險、第三人責任險及乙式車體險，經審核通過且繳費成功，同時也完成選擇電子保單與綁定LINE專屬服務兩項任務，小安從第三周開始就可連續參加至第12周共10次的抽獎，且還額外獲得5點LINE Points點數；若小安順利在第8周抽中iPhone 17 Pro 256G，則小安將會自第九周開始的抽獎名單中移除。

LINE 產險 東京

