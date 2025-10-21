農業金庫屏東分行設立外匯指定銀行 助力開拓農漁業國際市場

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

農業金庫屏東分行20日設立外匯指定銀行，由農業金庫董事長簡展穎親自主持揭牌儀式，農業部農金署饒欣榮副組長、屏東縣政府農業處長鄭永裕、農業信用保證基金董事長賴坤成、農業金庫總經理吳百仁及屏東分行吳青霞經理共同揭牌，並邀請屏東、台東地區各農漁會代表一同參與揭牌典禮，共襄盛舉。

屏東地區為台灣遠洋漁業基地，同時發展養殖漁業，而台東則以外海黑潮魚場聞名，兩個地區也都是熱帶水果農產品外銷的主力縣市。

屏東黑鮪魚及台東鬼頭刀遠近馳名，近年來龍虎斑、石斑魚養殖等高附加價值水產品在外銷上取得成果，而鳳梨、芒果、釋迦出口也受到東北亞市場的歡迎，顯示台灣農漁業外貿具無限潛力。農業金庫屏東分行外匯指定銀行設立，將提供屏東、台東地區農漁企業及生產者更完善的國際金融服務。

農業金庫表示秉持「在地深耕、服務至上」的精神，積極協助農漁業人才及技術交流，深耕農漁業跨國經貿與投資。屏東分行將持續透過專業的外匯結算、國際匯款、貿易融資與金融諮詢等多元金融服務，成為農漁產業的後盾，支持台灣優質農漁產品登上國際舞臺。

農業信用保證基金 台東 董事長

