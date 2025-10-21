限貸令下救星是它 上半年新申貸案件暴增近九成

台灣房屋根據聯徵中心最新資料，統計今年上半年各類金融機構的房貸往來新申貸人數，整體金融機構上半年共有11.8萬人新申貸，比去年同期縮減5.4萬人，五項金融機構類別中，保險公司則異軍突起，今年上半年新增申貸人數達3,813人，年增86.2%，將近九成，是業績成長最亮眼的金融機構。

而全體銀行新申貸人數縮水最多，今年上半年不到10萬人申貸，比去年同期的15萬餘人減少了約5.3萬人，降幅達35.1%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，銀行新申貸人數減少，除了整體買氣較去年萎縮外，央行不動產放款總量管制、提升存款準備率、財金部會金檢、銀行法72-2條等約束，都讓銀行對房貸業務的承作更加保守，使今年全體銀行的新申貸情況，遠遜於第七波信用管制之前。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，銀行因打炒房政策保守放貸，紛紛拉高利率「以價制量」，反倒是保險公司的放款限制較銀行寬鬆，更具低利搶市的空間。

陳定中分析，保險公司的房貸往來對象，以互動密切的自家優質保戶為大宗，給予的利率條件也相對實惠，今年6月的平均新申貸的房貸利率不到2.4%，略低於銀行2.427%，惟仍高於郵政儲金。

陳定中指出，至於郵局的利率雖為各類金融機構中最低，但郵局放款有明確的年齡限制，且放款金額最多為2,000萬元，也沒有30年期以上的方案可選，對消費者來說較欠缺規劃彈性，所以即使郵局的平均利率低，但在房貸市場的市占率卻相當有限；對有意找尋房貸替代方案的民眾而言，平均利率次低的保險公司是相對理想的選項。